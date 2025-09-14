Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general de Astilleros Balenciaga en Zumaia. Félix Morquecho

Instituciones y trabajadores ven «positiva» la compra de Balenciaga por un grupo árabe pero piden cautela

Los gobiernos central y vasco, el Ayuntamiento de Zumaia y el comité de empresa del astillero apelan a la prudencia hasta que se firme la operación, algo que se espera en un plazo de menos de un mes

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:36

Zumaia despertó ayer con una mezcla de alegría y prudencia tras conocerse que un grupo árabe formado por Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine, ... a través de la sociedad Safeen Drydock, ha presentado una oferta de compra de Astilleros Balenciaga que ya ha sido avalada por el Juzgado de lo Mercantil de Donostia para poner fin al concurso de acreedores. Tanto los gobiernos central y vasco, que se han implicado en las negociaciones, como el Ayuntamiento de Zumaia y los trabajadores, a través del comité de empresa, ven «positiva» la operación, que asciende a 11,2 millones de euros y garantiza los puestos de trabajo de la emblemática naval zumaiarra. Pero, al mismo tiempo, y curados de espanto tras un largo proceso lleno de vaivenes, apelan a la «prudencia y la cautela» hasta que se firme definitivamente la operación, que daría lugar a la futura Balenciaga Shipyard.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2 La Real salda una deuda con Toshack
  3. 3 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  4. 4 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  5. 5

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  6. 6

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  7. 7

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  8. 8 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  10. 10 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Instituciones y trabajadores ven «positiva» la compra de Balenciaga por un grupo árabe pero piden cautela

Instituciones y trabajadores ven «positiva» la compra de Balenciaga por un grupo árabe pero piden cautela