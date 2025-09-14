Instituciones y trabajadores ven «positiva» la compra de Balenciaga por un grupo árabe pero piden cautela

Zumaia despertó ayer con una mezcla de alegría y prudencia tras conocerse que un grupo árabe formado por Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine, ... a través de la sociedad Safeen Drydock, ha presentado una oferta de compra de Astilleros Balenciaga que ya ha sido avalada por el Juzgado de lo Mercantil de Donostia para poner fin al concurso de acreedores. Tanto los gobiernos central y vasco, que se han implicado en las negociaciones, como el Ayuntamiento de Zumaia y los trabajadores, a través del comité de empresa, ven «positiva» la operación, que asciende a 11,2 millones de euros y garantiza los puestos de trabajo de la emblemática naval zumaiarra. Pero, al mismo tiempo, y curados de espanto tras un largo proceso lleno de vaivenes, apelan a la «prudencia y la cautela» hasta que se firme definitivamente la operación, que daría lugar a la futura Balenciaga Shipyard.

La rúbrica de la compra, una vez que ha sido avalada por el juez, se espera que cristalice en algo menos de un mes. Incluso el objetivo es cerrarla en septiembre pero todos son conscientes de lo prolijo de los trámites.

Reacciones

El delegado de CC OO en el comité de empresa, David Tejera, cree que la decisión judicial es «positiva» pero «hasta que esto no se firme no se puede cantar victoria». Hay que recordar que Astilleros Balenciaga tiene 71 trabajadores, que llevan varios meses en ERTE, y genera 600 empleos indirectos.

El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi (PNV), recuerda que «estamos llegando al final de este proceso, pero aún no se ha culminado la compra, por lo que debemos ser muy prudentes». No obstante, «si finalmente se materializara la compra por parte del Grupo Abu Dhabi Ports, sería una gran noticia tras meses de incertidumbre». Jauregi valoró que «las condiciones de la propuesta presentada, tanto desde el punto de vista del mantenimiento de los puestos de trabajo como desde el punto de vista económico y de actividad industrial a futuro, son muy positivas».

En parecidos términos se expresa la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia (PSE-EE), que destaca que «se ha logrado lo que el Gobierno perseguía, que la empresa siga a flote siendo rentable en un sector estratégico como el de los astilleros». Confía en la «solvencia y credibilidad» del grupo árabe, especialista en el sector de puertos y logística, aunque pide cautela hasta que se firme el nuevo acuerdo. También destacó la implicación de Cofides, el financiador estatal convertido en el mayor acreedor del astillero.

Quien estaba también contento, aunque quizás era el que más incidía en la necesidad de prudencia, era el alcalde de Zumaia, Iñaki Ostolaza (EH Bildu), que consideraba que estamos ya al final de «un trabajo discreto de todas las partes, trabajadores, directivos de Balenciaga e instituciones», tras unos meses «duros para los trabajadores y sus familias».

Tras destacar que todos «hemos arrimado el hombro», el regidor sí considera que lo ocurrido deja una reflexión sobre la necesidad de «otra política industrial» del Gobierno Vasco que fomente la inversión en «empresas tractoras vascas». De momento es turno de un gigante de Emiratos Árabes Unidos.