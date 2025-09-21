Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos personas caminan junto a Astilleros Balenciaga. Morquecho

Los fondos extranjeros intensifican operaciones en empresas vascas y guipuzcoanas estratégicas

La compra de Astilleros Balenciaga por parte de un consorcio emiratí es el último ejemplo de un fenómeno que también han vivido en Rezola, Uvesco o Ibermática

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:32

En las últimas décadas, la economía guipuzcoana y vasca no han permanecido ajenas a un fenómeno global: la entrada de capital extranjero en empresas locales. ... Fondos de inversión, grupos industriales internacionales y grandes gestoras de activos han intensificado sus operaciones en los últimos años en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, tecnología o distribución. Lo ocurrido en los últimos años con Euskaltel, Uvesco, Ibermática, Cementos Rezola o, más recientemente, Astilleros Balenciaga, por citar varios ejemplos –ver gráfico adjunto–, no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que responde a la globalización de los mercados y a la búsqueda constante de nuevas oportunidades de rentabilidad.

