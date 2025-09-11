Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Euskadi registró durante el mes de agosto un total de 56.472 empresas. Luis Michelena

Euskadi registra la cifra más bajas de empresas de los últimos 25 años

Gipuzkoa es el territorio con mayor reducción interanual, siguiendo la tendencia a la baja que comenzó en 2023

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:58

El número de empresas vascas inscritas a la Seguridad Social en agosto ha alcanzado su cifra más baja en los últimos 25 años, situándose en ... 56.472. Dentro de Euskadi, Gipuzkoa ha sido el territorio con mayor reducción intearnual en agosto (-1,0% con respecto al mismo mes del año pasado).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  5. 5 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  6. 6 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  7. 7 Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»
  8. 8 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  9. 9 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  10. 10 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi registra la cifra más bajas de empresas de los últimos 25 años

Euskadi registra la cifra más bajas de empresas de los últimos 25 años