Euskadi registra la cifra más bajas de empresas de los últimos 25 años

El número de empresas vascas inscritas a la Seguridad Social en agosto ha alcanzado su cifra más baja en los últimos 25 años, situándose en ... 56.472. Dentro de Euskadi, Gipuzkoa ha sido el territorio con mayor reducción intearnual en agosto (-1,0% con respecto al mismo mes del año pasado).

La cantidad de empresas activas en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), según un informe de Confebask hecho público este jueves, se ha reducido en 183 desde julio. Además, ha experimentado una variación interanual negativa del 0,6%. Gipuzkoa ha sido el territorio con mayor desplome empresarial en el último año, pasando de 20.239 en 2024 a los 20.044 negocios activos en el último mes de verano de este año. Por debajo están Bizkaia y Álava, que ambas han firmado una disminución del -0,3%, según fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España citadas por la Confederación Empresarial autonómica.

Los últimos datos del tejido empresarial de la CAV también son negativos en comparación con la situación al comienzo de la pandemia por la Covid-19. En febrero de 2020 había 2.421 empresas más que el pasado agosto, suponiendo una caída porcentual del 4,1%. Durante todo este periodo, el territorio más afectado ha sido Álava (-5,9%), seguido por Bizkaia y Gipuzkoa (-3,6% y -2,6%, respectivamente).