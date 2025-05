Eroski ganó 81,7 millones en 2024 tras tres años de crecimiento de las ventas

La normalización de los precios se empieza a notar en los resultados de las compañías de alimentación. Con una tasa de crecimiento del entorno ... del 2,5% se empiezan a alejar los tiempos en los que el coste de la compra se encarecía a doble dígito y eso ha moderado también la evolución de las cifras de negocio. El crecimiento, como ha explicado la primera ejecutiva de Eroski, Rosa Carabel, es «más por volumen que por valor». Aun así, la cooperativa vasca firmó en 2024 su tercer año consecutivo con crecimiento en las ventas alcanzando los 5.885 millones de euros, un 2,7% más que en 2023. La senda consolida el ritmo comercial, pero también presenta un crecimiento menor que el 4,6% del pasado año, como viene ocurriendo en todo el sector por esa moderación de los precios.

La senda positiva de las ventas de Eroski, que sigue ejecutando su plan de expansión en la zona norte con 60 nuevas tiendas el pasado año, no se reflejó del mismo modo en las ganancias. Ascendieron a 81,7 millones, un 24,3% menos por el impacto de un extraordinario generado por los cambios en la regulación del Impuesto de Sociedades. Así, el beneficio después de gastos financieros, pero antes el pago de impuestos ascendió a 127,2 millones, un 23% más que el ejericio anterior. Un crecimiento que no se trasladó al resultado neto del grupo porque Eroski tuvo que afrontar el pago de 50 millones a Hacienda. Una factura fiscal por el cambio de criterio en el empleo de las bases imponibles negativas de ejercicios pasados y a las que ya no podrá recurrir la cooperativa.

Más allá de este impacto puntual, la primera ejecutiva de Eroski ha destacado que «a pesar de la volatilidad existente y la inestabilidad geopolítica hemos demostrado una notable resiliencia consolidando nuestra posición». Así, el resultado antes del pago de impuestos y costes financieros -ebitda- se mantuvo en los 332 millones, una cifra récord para la compañía y con una rentabilidad sobre las ventas del 5,65%.

Tras el impacto de los precios en la distribución alimentaria lo que sí ha permanecido en los consumidores es la apuesta por las marcas blancas. Así, en Eroski representan ya el 37,5% de todas sus ventas, un techo histórico que ha hecho a la compañía reforzar su apuesta por ese producto. En total, cuenta ya con 5.000 referencias y se ha convertido en una línea estratégica de crecimiento «por la sensibilidad del consumidor al precio», explicó Carabel. La penetración de la marca blanca en el mercado nacional asciende al 45%, aunque la ejecutiva no quiso poner objetivos de porcentaje para actuar en función de la demanda.

La deuda de Eroski, una vez «normalizada» con la emisión de un bono de 500 millones, se redujo el pasado año con el pago de 59 millones, 15 más de los previstos. Carabel señaló que actualmente el pasivo de la compañía asciende a 949 millones -sumando las preferentes- y recordó la apuesta de la compañía para preparar una refinanciación que mantenta esa estructura financiera apoyada en bonos corporativos y bancos. El objetivo es reducir el coste, ya que la deuda corporativa tiene actualmente un interés del 10,62%.

Entre las alternativas, además de los contactos con los bancos, la cooperativa contempla también a agentes financieros vascos entre los que se cuenta el propio Gobierno autonómico, que estudia posibles alternativas.