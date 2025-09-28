Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
César Gallegos, médico especialista en Hematología, en la clínica Asunción de Tolosa. Lobo Altuna
El reto del talento

«Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»

César Gallegos, de 44 años y natural de Perú, es hematólogo y trabaja desde mayo del año pasado en la Clínica Asunción de Tolosa

Ainhoa Muñoz y Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 06:59

Tuvo una conversación con su mujer y, después de meditarlo, acabó aceptando una oferta de trabajo que le cambiaría la vida al otro lado del ... Atlántico. César Gallegos, de 44 años y natural de Lima (Perú), es solo un ejemplo más de las personas extranjeras que han sido 'fichadas' en su país de origen por una empresa vasca que necesitaba cubrir un puesto ante la falta de trabajadores aquí. Y esta es su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  5. 5

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  6. 6 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  7. 7

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  8. 8

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»

«Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»