Preservar el modelo de inclusión de Gureak, que fue pionero en el Estado, es uno de los retos a futuro, según incide el director general, ... Asier Vitoria. Y encontrar actividades susceptibles para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales y laborales, sobre todo de las personas que necesitan un mayor apoyo, se antoja clave, por lo que la diversificación es esencial, subraya.

– ¿Cuáles son los retos de Gureak a futuro?

– Gureak tiene que estar en una adaptación continua para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales, que van cambiando, abriéndose a nuevos colectivos, adaptándonos a la realidad socioeconómica del territorio y, lo fundamental, preservando el modelo de inclusión, que es una seña de identidad. Un modelo al que yo pondría cuatro atributos.

–¿Qué atributos?

– Uno es la orientación a las personas con mayores necesidades de apoyo. Son personas con discapacidad física y sensorial, intelectual o enfermedad mental con más del 65% de discapacidad. Es decir, aquellas que lo tienen más difícil para acceder al mercado laboral. El reto es encontrar actividades susceptibles para estas personas. Porque el mercado pide cada vez más flexibilidad, más adaptación. Ahí empieza a haber un gap competencial. Y lo tenemos que compensar con más adaptación, de 360 grados, con más tecnología. En Gureak tenemos 40 ingenieros, muchos dedicados a procesos, a esas adaptaciones. Ese es un reto muy exigente.

– ¿El segundo reto?

– Gureak va a tener que seguir moviéndose fuera para intentar captar actividades y negocios para dar empleo a 6.100 personas, con una clara orientación también al mercado.

–La tercera es la diversificación, que en Gureak se antoja más importante.

–La diversificación es una de las claves del éxito de Gureak porque tenemos que atender a 6.100 personas muy diferentes. Cuanto mayor es el abanico de actividades que les puedes ofrecer, mayor probabilidad tienes de hacer ese 'match'. Tenemos, por ejemplo, ya seis tiendas franquiciadas de Eroski, 100% gestionadas por personas con discapacidad, y un obrador de repostería seca en el que trabajamos para Casa Eceiza, Ogiberri.... A futuro tenemos que incidir en esa diversificación porque la automoción probablemente va a perder peso. Aquí, sí que es primero las personas. Nosotros luego trabajamos itinerarios con la posibilidad de que puedan dar después el salto a un entorno laboral abierto e incluso a otras empresas.

–¿Cuántos trabajan en un entorno laboral abierto y cuántos dan el salto a una empresa ordinaria?

–Tenemos unas 2.000 personas en un entorno laboral abierto contratadas por Gureak y bajo nuestro paraguas, y de ellas un centenar al año dan el salto a una empresa ordinaria, con seguimiento.

–La cuarta pata es la sostenibilidad económica.

– Si no es sostenible no funciona. Eso nos exige rigor en la gestión, orientación al mercado, competitividad. Gureak es una empresa de economía social sin ánimo de lucro, porque no hay reparto de dividendos y todos los beneficios se vuelven a reinvertir en la diversificación, además de pagar nóminas, estructura y gastos. Pero tiene que ser viable.

–Compiten en licitaciones con centros especiales de empleo pero con ánimo de lucro. Lo consideran una competencia desleal.

–Claro. Porque nosotros somos un Centro Especial de Empleo de Iniciativa Social. Los centros especiales de Empleo con ánimo de lucro no tienen todas esas limitaciones y hay algunos que a través de ingenierías societarias mercantiles se disfrazan de Iniciativa Social para poder entrar en los concursos limitados a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social o para empresas de inserción. Se han planteado recursos. En la medida en que empieza a haber ese intrusismo se empieza a pervertir un poco todo el ecosistema. Lo hemos trasladado a Lanbide.

–¿También está ocurriendo en Gipuzkoa?

–En el resto del Estado llevaba años ocurriendo y ahora ha empezado a ocurrir aquí. Y es una pena porque parte de las ayudas que tienen las utilizan para bajar el precio de forma temeraria.

–Queda un quinto atributo.

–Es la colaboración público-privada, que en nuestro caso es fundamental. Colaboramos con Lanbide, con los centros de salud mental, con la Diputación... Alguien nos dijo que teníamos la caja de herramientas porque tenemos tanta variedad de recursos de formación, prelaboral, servicio ocupacional, tránsitos al empleo ordinario, diversificación de actividad...

–En 2024 todos los negocios cerraron en positivo. ¿Qué previsiones tienen para este año?

–El año pasado facturamos 250 millones y este año prevemos un aumento del 3%. En términos de plantilla, la idea es el mantenimiento del empleo, porque no va a venir tanta gente por detrás.

–La automoción tiene un peso importante. ¿Cómo está yendo el año tras los aranceles?

–La automoción supone el 50% de la división industrial y esta el 50% de todo el negocio. Sin embargo, ya estamos en julio y el primer semestre la evolución es más positiva tanto en volumen de ventas como en actividad de lo que marcamos en presupuestos, aunque fuimos prudentes.

– ¿Hacia dónde apunta la diversificación?

– Estamos captando proyectos de automoción para el año 2026 y 2027 vinculados al vehículo eléctrico. Además, tenemos un par de proyectos nuevos desde Datapost. Estamos ampliando cobertura en otras comunidades autónomas en los cribados de cáncer de cérvix que empezamos con Osakidetza.

–¿Se está cumpliendo la ley en lo que respecta a la obligación de contratar personas con discapacidad?

–No. Hemos mejorado pero todavía hay mucho que hacer.

–¿Qué tiene que decir a la denuncia de LAB respecto a que a los trabajadores de Gureak no se les reconocen las bajas laborales?

–La relación con Mutualia, en términos generales, es positiva. Las discrepancias de las que habla LAB se han dado en aproximadamente un 5% de los casos, porcentaje similar al que se da en otras empresas. No obstante, en los últimos meses hemos reforzado los procesos internos y estamos reuniéndonos con Mutualia semanalmente para resolver los casos con inmediatez.