Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
Un avión de Air Europa. EFE

Air Europa acepta la entrada de Turkish Airlines en su capital por 300 millones

La aerolínea turca abonará 25 millones más de lo previsto para adquirir el 27% de la española

E. Martínez

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 17:28

Air Europa finalmente ha aceptado la oferta de Turkish Airlines para adquirir entre el 26% y el 27% de su capital -según se defina ... en los balances- por 300 millones de euros. El presidente de la aerolínea española, Juan José Hidalgo, firmó a primera hora de la tarde de este martes la carta de aceptación de la oferta. La compañía turca se hará con alrededor de un 27% del capital por 25 millones más de lo previsto, que se destinarán a la compra de acciones de forma inminente, según informó Europa Press.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  2. 2

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  3. 3 Helicópteros militares neerlandeses sobrevuelan Gipuzkoa rumbo a León
  4. 4

    17 miembros de Vox despliegan una larga bandera de España en la playa de La Concha
  5. 5 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  6. 6

    Mikel Oyarzabal da un giro de tuerca más
  7. 7 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  8. 8

    «Iñaki nos dio vida a los vecinos de Paiporta»
  9. 9 Los famosos de visita en una localidad de Gipuzkoa: «Qué lugar tan precioso»
  10. 10 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Air Europa acepta la entrada de Turkish Airlines en su capital por 300 millones

Air Europa acepta la entrada de Turkish Airlines en su capital por 300 millones