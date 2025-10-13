Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadores organizados por ELA en una manifestación contra Israel hace un año. ELA

ELA pide información al Gobierno Vasco sobre contratos comerciales e institucionales con Israel

El sindicato llama a secundar la huelga de cuatro horas de este miércoles y destaca que las empresas de Euskadi tienen «parte de responsabilidad en el genocidio de Palestina»

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:42

El sindicato ELA ha interpuesto peticiones formales de información al Gobierno Vasco y al ejecutivo Foral de Navarra para conocer las relaciones y contratos comercionales ... e institucionales en marcha con Israel, a la vez que exigen que estos «cesen de inmediato». La central vasca, asimismo, ha destacado que las empresas vascas tienen «su parte de responsabilidad en el genocidio de Palestina».

