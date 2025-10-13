ELA pide información al Gobierno Vasco sobre contratos comerciales e institucionales con Israel

El sindicato ELA ha interpuesto peticiones formales de información al Gobierno Vasco y al ejecutivo Foral de Navarra para conocer las relaciones y contratos comercionales ... e institucionales en marcha con Israel, a la vez que exigen que estos «cesen de inmediato». La central vasca, asimismo, ha destacado que las empresas vascas tienen «su parte de responsabilidad en el genocidio de Palestina».

Las solicitudes, registradas en Lakua y Pamplona, se han hecho públicas este lunes a través de un comunicato. «La ONU sostiene que la infraestructura empresarial que se beneficia de la economía de ocupación israelí se ha transformado 'en una economía de genocidio'», ha subrayado la central sindical.

Ante este escenario, ELA cree imprescindible tomar acción, y defiende «imponer» un embargo de armas total, «suspender los acuerdos comerciales y de inversión», y exigir responsabilidades a las empresas por «las violaciones del derecho internacional». Asimismo, la organización ha adelantado futuras iniciativas enfocadas en «centenares» de compañías de Euskadi y Navarra, que llegarán en las próximas semanas.

Paro general del 15 de octubre

El comunicado llega tres días antes del paro general de cuatro horas programado para el miércoles, 15 de octubre. Durante las manifestaciones, ELA exigirá la ruptura de relaciones militares, comerciales y diplomáticas con el «Estado genocida de Israel» y el fin de las operaciones de compraventa en el país hebreo. Además, se reclamará el derecho de autodeterminación «del pueblo palestino en todo su territorio» y que el Estado judío «cese en su sistema de apartheid y de ocupación de tierras».

Los paros laborales de cuatro horas tendrán lugar de 3.00 horas de la mañana a 22.00 horas de la noche, separados en tres turnos de madrugada (de 3.00 a 7.00 horas), de mañana (de 11.00 a 15.00 horas), y de tarde (desde las 18.00 hasta las 22.00 horas). A las 11.30, especifica el sindicato, tendrán lugar movilizaciones en Donostia, Bilbao, Álava y Pamplona.

Asimismo, ELA ha organizado protestas en otros municipios de la Comunidad Autónoma Vasca, con presencia en seis localidades guipuzcoanas: Eibar, Zarautz, Beasain, Tolosa, Azpeitia y Errenteria. Este miércoles también se organizarán, de manera independiente, otros sindicatos vascos encabezados por UGT, CC OO y LAB, entre otros.