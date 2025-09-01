Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores, durante su jornada laboral en una empresa de Gipuzkoa. Morquecho

Dos de cada diez vascos sufren estrés laboral de forma frecuente o constante

Euskadi es una de las comunidades que presenta una media más baja del Estado, según un informe de la consultora Randstad

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:01

Euskadi se encuentra entre las comunidades autónomas con menor incidencia de estrés laboral frecuente o constante en España, según el último informe elaborado por Randstad. ... Casi dos de cada diez vascos, el 18,5%, afirma sentirse habitualmente estresado por motivos profesionales, una cifra que sitúa a Euskadi por debajo de la media nacional del 21,2%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  5. 5 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  6. 6

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  9. 9

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  10. 10

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos de cada diez vascos sufren estrés laboral de forma frecuente o constante

Dos de cada diez vascos sufren estrés laboral de forma frecuente o constante