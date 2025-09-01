Dos de cada diez vascos sufren estrés laboral de forma frecuente o constante

Euskadi se encuentra entre las comunidades autónomas con menor incidencia de estrés laboral frecuente o constante en España, según el último informe elaborado por Randstad. ... Casi dos de cada diez vascos, el 18,5%, afirma sentirse habitualmente estresado por motivos profesionales, una cifra que sitúa a Euskadi por debajo de la media nacional del 21,2%.

Este dato coloca a la comunidad en una posición relativamente favorable respecto al conjunto del Estado, donde los niveles de tensión en el trabajo alcanzan cotas más elevadas. De hecho, en territorios como Asturias (25,2%), Galicia (24,7%) y Canarias (24,3%), uno de cada cuatro empleados asegura vivir bajo presión de manera habitual. Euskadi queda, por tanto, lejos de la parte alta del ranking.

Aun así, los porcentajes reflejan que el estrés laboral sigue siendo una realidad cotidiana para un número significativo de trabajadores vascos. Casi la mitad de la población activa en Euskadi (44,8%) reconoce experimentar este malestar de manera ocasional. Por otro lado, solo un 10,5% afirma no haberlo sentido nunca, lo que demuestra que el fenómeno es prácticamente universal.

Si bien Euskadi está mejor situada que muchas otras comunidades, no alcanza las cifras más bajas del país. Navarra (13,0%) y Baleares (11,1%) encabezan la parte más positiva de la clasificación, seguidas de Castilla-La Mancha (17,2%) y Murcia (16,3%). Estos datos indican que aún existe margen de mejora en la gestión del bienestar emocional de los trabajadores vascos.

Desconexión laboral

El estudio de Randstad pone también el foco en la falta de desconexión laboral, un factor que el 79% de los encuestados a nivel estatal considera dañino para su salud. Este elemento afecta de manera directa a la sensación de sobrecarga que muchos empleados viven tras la vuelta al trabajo, y que en Euskadi se traduce en ese casi uno de cada cinco empleados permanentemente estresado.

Por sexo El 63,6% de las mujeres asegura sentirse estresada con frecuencia, frente al 48,9% de los hombres

Por otro lado, los resultados nacionales revelan importantes diferencias de género: el 63,6% de las mujeres asegura sentirse estresada con frecuencia, frente al 48,9% de los hombres. Aunque los datos por comunidades no están desglosados en este aspecto, cabe pensar que la brecha también se refleja en Euskadi, lo que apunta a un reto añadido en términos de igualdad laboral.

La conclusión es clara: aunque el País Vasco no lidera los niveles de estrés en España, tampoco puede relajarse. Sus cifras muestran que, pese a situarse en el grupo de comunidades con menos incidencia, el estrés laboral afecta de forma recurrente a una parte importante de su población activa. Un fenómeno que, lejos de ser anecdótico, plantea la necesidad de seguir impulsando medidas de conciliación, desconexión y salud emocional en el entorno de trabajo.