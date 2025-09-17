Defensa compró 183 millones a empresas vascas en los últimos tres años
ITP Aero, Sener y Sapa se adjudican el 2% de los 10.667 millones de contratos firmados por el Gobierno central tras la invasión rusa de Ucrania
Lucas Irigoyen
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00
La invasión rusa de Ucrania en el invierno de 2022 disparó las alertas en la UE, que activó 5.000 millones a través del Fondo ... Europeo de Defensa para reforzar las inversiones en el sector. Además, la OTAN reclamó cumplir el compromiso de destinar a este capítulo el 2% del PIB de cada país. Una presión que se elevó con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visitó el pasado abril al presidente Pedro Sánchez para acelerar estas inversiones en España, que debían superar los 30.000 millones. Una cifra que la propia organización atlántica confirmó alcanzada el pasado agosto.
A lograr ese objetivo, que ha supuesto tener que duplicar los 12.242 millones invertidos en Defensa en España en 2012, ha contribuido el importante arreón en las contrataciones para equipamiento del Ministerio de Defensa. Solamente entre 2022 y 2024 ascendieron a 10.667 millones. De esas compras, un total de 183 millones -cerca del 2%- recayeron en empresas vascas. Se trata de ITP Aero, Sener y Sapa. Así se desprende del Informe 'Rearme 2022-2024' elaborado por Opina360 para el Observatorio de Seguridad Nacional, tras analizar los contratos de Armamento y Material, Apoyo Logístico de los tres ejércitos, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial y la Jefatura de Sistemas de Información y Telecomunicaciones. Un total de 5.766 adjudicaciones. ITP, Sener y Sapa forman parte de uno de los sectores económicos más relevantes en el País Vasco, que emplea directa e indirectamente a más de 20.000 personas y representa el 14% del PIB industrial.
ITP Aero, la compañía aeronáutica de Zamudio controlada por el fondo inversor norteamericano Bain Capital, es la que acumuló más contratos con un total de 90,3 millones. Entre las adjudicaciones se nota el peso de la compañía en el desarrollo del motor del nuevo caza europeo, FCAS. ITP es el líder industrial en España del proyecto para el que ha firmado con el Ministerio dos contratos. Uno en 2022, por 35 millones para coordinar los trabajos y validar tecnologías. Y a estos el año pasado añadió otros 15,3 millones para las pruebas de prototipos, entre otras cosas. El avión europeo tiene un presupuesto comunitario entre 2023 y 2027 que asciende a 2.500 millones. Otras compras han consistido en materiales y programas de mantenimiento para los motores de aviones y helicópteros del Ejército del Aire.
La siguiente empresa vasca con más adjudicaciones fue Sener, con 81,17 millones. La ingeniería vasca de los Sendagorta juega un papel muy destacado en soluciones de ubicación y seguimiento satelital, así como en telecomunicaciones y ciberseguridad. Así, participa en el programa 'Satnus', que incluye simulaciones para defensa en combates aéreos. Este contrato, firmado en 2022 y también integrado en el programa del nuevo caza de la UE, asciende a 25 millones. Otro de los encargos, que ascendió a 15,2 millones, corresponde al sistema de integración de radares y comunicaciones de las fragatas F-110.
Tanques
En cuanto a la firma guipuzcona Sapa Placencia, ha recibido encargos por 12,1 millones. La compañía de la familia Aperribay juega un papel clave en los sistemas de propulsión de los carros de combate 8x8 para los que firmó dos adjudicaciones por más de seis millones. Además contó con otros encargos para repuestos de otros vehículos militares como los Leopard o los Pizarro. Sapa también participa en las transmisiones y los motopropulsores del nuevo VAC -vehículo de apoyo al combate- del que Defensa ha encargado 394 unidades.
El Gobierno invirtió más en empresas de Israel que de Euskadi
El Ministerio de Defensa realizó inversiones en equipamiento para el ejército por un total de 10.667 millones entre 2022 y 2024. Unos contratos de los que Airbus, Expal y Escribano (EME&E) ocupan las tres primeras posiciones sumando un total de 4.400 millones, el 41% del total. El constructor de aviones europeo, Airbus, fue el mayor adjudicatario con 2.628 millones, seguido de Expal -fabricante de municiones- con más de 1.048. En tercer lugar está EME&E, la compañía de la familia del presidente de Indra, Ángel Escribano, con 726 millones. En la lista sorprende la compañía judía Rafael Defense Systems. Se adjudicó 207 millones, más que todas las empresas vascas. Si bien hay que recordar que el Gobierno canceló el pasado junio otro contrato de 290 millones con PAP Tecnos, filial de Rafael.
