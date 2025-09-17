Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Instalaciones de ITP Aero en su planta de la localidad vizcaína de Zamudio. P. Urresti

Defensa compró 183 millones a empresas vascas en los últimos tres años

ITP Aero, Sener y Sapa se adjudican el 2% de los 10.667 millones de contratos firmados por el Gobierno central tras la invasión rusa de Ucrania

Lucas Irigoyen

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

La invasión rusa de Ucrania en el invierno de 2022 disparó las alertas en la UE, que activó 5.000 millones a través del Fondo ... Europeo de Defensa para reforzar las inversiones en el sector. Además, la OTAN reclamó cumplir el compromiso de destinar a este capítulo el 2% del PIB de cada país. Una presión que se elevó con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. El propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, visitó el pasado abril al presidente Pedro Sánchez para acelerar estas inversiones en España, que debían superar los 30.000 millones. Una cifra que la propia organización atlántica confirmó alcanzada el pasado agosto.

