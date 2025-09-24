Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un trabajador de un supermercado de una gran cadena de distribución. DV

Hacer la compra en Irun sale hasta 473 euros más barato en un año que en Donostia

Un estudio de la OCU confirma que Euskadi es una de las comunidades más caras para llenar la cesta, aunque la brecha entre ciudades vascas supera en algunos casos los 700 euros al año

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:58

La cesta de la compra sigue pesando en los bolsillos vascos. El último estudio de la OCU sitúa a Euskadi entre las comunidades más caras ... del Estado para hacer la compra, solo por detrás de Cataluña y Baleares. Pero dentro del territorio hay notables diferencias: mientras que en Irún una familia puede ahorrar hasta 1.216 euros al año eligiendo el supermercado más barato, en San Sebastián la diferencia se queda en 743 euros. Es decir, entre vivir en un municipio u otro de Gipuzkoa el margen de ahorro puede rozar los 500 euros anuales.

