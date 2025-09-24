Hacer la compra en Irun sale hasta 473 euros más barato en un año que en Donostia

La cesta de la compra sigue pesando en los bolsillos vascos. El último estudio de la OCU sitúa a Euskadi entre las comunidades más caras ... del Estado para hacer la compra, solo por detrás de Cataluña y Baleares. Pero dentro del territorio hay notables diferencias: mientras que en Irún una familia puede ahorrar hasta 1.216 euros al año eligiendo el supermercado más barato, en San Sebastián la diferencia se queda en 743 euros. Es decir, entre vivir en un municipio u otro de Gipuzkoa el margen de ahorro puede rozar los 500 euros anuales.

El análisis, que recopila más de 100.000 precios en 718 establecimientos de todo el país, confirma que la cesta de la compra se ha encarecido en 2025 un 2,5%, la subida más baja en cuatro años, pero todavía en niveles históricamente altos. Los alimentos frescos han sido los que más han tirado hacia arriba, con un incremento medio del 6,7% —las frutas y verduras un 8,2%, la carne un 7% y el pescado un 3,4%—.

En el conjunto de Euskadi, los resultados dibujan un mapa desigual. A nivel de ahorro potencial, por detrás de Irun destacan Vitoria (1.293 €), Bilbao (1.368 €) y Barakaldo (1.460 €). En el lado opuesto aparecen Getxo (475 €) y Portugalete (477 €), mientras que Donostia queda en una posición intermedia-baja dentro del ranking autonómico.

Además de señalar estas diferencias, la OCU denuncia que los precios de los básicos siguen en niveles récord y que un 61% de los productos analizados han subido en el último año. El café (54%), los plátanos (35%) o los limones (33%) encabezan el alza, mientras que el aceite de oliva ha protagonizado la mayor bajada (-53%).

La organización insiste en que, pese a las subidas más moderadas, «muchas familias no han recuperado el poder adquisitivo perdido». Por ello vuelve a reclamar la reducción del IVA de productos como la carne y el pescado, así como más ayudas directas a los hogares vulnerables.