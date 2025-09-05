Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sundar Pichai, el consejero delegado de Google. EFE

La Comisión Europea multa a Google con 2.950 millones por abusar del mercado de la publicidad digital

Bruselas da un plazo de 60 días para que la tecnológica presente un plan para eliminar los conflictos de interés y remediar la situación

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:33

Multa histórica a Google. La Comisión Europea ha impuesto al conglomerado tecnológico estadounidense una sanción de 2.950 millones de euros por infringir las normas ... antimonopolio de la Unión Europea (UE) al «distorsionar la competencia en el sector de la tecnología publicitaria» ('adtech'). Según Bruselas, la compañía norteamericana habría favorecido de manera sistemática sus propios servicios en perjuicio de rivales, editores y anunciantes durante más de una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  4. 4 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  5. 5 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  6. 6 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  7. 7 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  8. 8

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  9. 9

    Las sorpresas son cosas del pasado
  10. 10 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Comisión Europea multa a Google con 2.950 millones por abusar del mercado de la publicidad digital

La Comisión Europea multa a Google con 2.950 millones por abusar del mercado de la publicidad digital