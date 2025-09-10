Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Factoría Ford en Almussafes. EFE

Los coches 'made in Spain' pierden peso en el mercado europeo y se abre paso en Turquía y Asia

La falta de adaptación de las líneas de producción a los vehículos eléctricos da un golpe a las exportaciones de vehículos españoles

José A. González

José A. González

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:02

La electrificación de la movilidad ha provocado un terremoto en la industria de la automoción, cuyas réplicas se hacen notar en las ventas y matriculaciones ... de los vehículos. Pero el epicentro se encuentra en las líneas de producción de las factorías y en el conjunto del sector que supone uno de los motores de la economía española. Las hojas de calendario van cayendo y 2035 y el cambio normativo de emisiones en Europa se acerca y amenaza a la automoción española, que pierde velocidad a medida que los fabricantes demandan nuevos modelos electrificados.

