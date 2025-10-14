Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández EP

La CNMC cede y mejora su propuesta de retribución a las redes

La revisión que está en audiencia pública incorpora ocho cambios clave entre el que se encuentra un cambio en la metodología para el cálculo de la tasa

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 11:09

Comenta

Tras varios meses de tira y afloja entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las principales eléctricas a cuenta ... de la tasa de retribución a las redes, el órgano supervisor aprobó este lunes la apertura de una nueva audiencia pública con modificaciones en el modelo retributivo para el periodo 2026-2031. Una propuesta que «a priori», apuntan fuentes del sector, las eléctricas valoran «más adecuada a la realidad que la anterior».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  3. 3 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  4. 4 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  5. 5 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  6. 6

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  7. 7

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  8. 8 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  9. 9

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La CNMC cede y mejora su propuesta de retribución a las redes

La CNMC cede y mejora su propuesta de retribución a las redes