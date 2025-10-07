Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Banco Sabadell. EP

Zurich, el principal socio estratégico del Sabadell con casi un 5%, confirma que no acudirá a la opa

Perder la alianza de bancaseguros que mantiene con la catalana supondría un duro golpe para su negocio en España

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 11:07

Comenta

Los accionistas de Banco Sabadell empiezan a tomar partido público en la opa a pocos días de que termine el periodo de aceptación. Después de ... la polémica decisión de David Martínez -principal accionista del Sabadell con un 3,8% de la entidad- de acudir a la oferta de BBVA, el principal socio estratégico de la catalana con casi el 5% del capital, el gigante suizo Zurich, ha confirmado que no irá al canje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  4. 4 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  5. 5

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  6. 6

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  7. 7

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  8. 8

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  9. 9 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  10. 10 Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zurich, el principal socio estratégico del Sabadell con casi un 5%, confirma que no acudirá a la opa

Zurich, el principal socio estratégico del Sabadell con casi un 5%, confirma que no acudirá a la opa