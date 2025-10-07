Zurich, el principal socio estratégico del Sabadell con casi un 5%, confirma que no acudirá a la opa
Perder la alianza de bancaseguros que mantiene con la catalana supondría un duro golpe para su negocio en España
Martes, 7 de octubre 2025, 11:07
Los accionistas de Banco Sabadell empiezan a tomar partido público en la opa a pocos días de que termine el periodo de aceptación. Después de ... la polémica decisión de David Martínez -principal accionista del Sabadell con un 3,8% de la entidad- de acudir a la oferta de BBVA, el principal socio estratégico de la catalana con casi el 5% del capital, el gigante suizo Zurich, ha confirmado que no irá al canje.
La compañía aseguradora es socia del Sabadell desde hace casi 20 años en una alianza de bancaseguros a la que, si la opa sale adelante, BBVA pondría fin al tener su propia estrategia en este sector. «La oferta actual no ofrece una propuesta atractiva para los accionistas del Sabadell más allá de las perspectivas individuales de la compañía», declaró un portavoz de Zurich Insurance en un comunicado recogido por la agencia de noticias estadounidense.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión