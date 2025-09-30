Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i) y el consejero delegado, César González-Bueno (i). Efe

Sabadell prepara su rechazo a la nueva oferta de BBVA con la duda de su mayor accionista particular

La entidad se pronunciará este martes sobre la mejora del 10% planteada por el banco vasco, que ayer anunció un dividendo récord por sorpresa

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:25

El Consejo de Administración de Banco Sabadell ultima un nuevo rechazo a la opa de BBVA, incluso después de que el banco vasco decidiese mejorarla ... en un 10% después de recibir el primer 'no' del máximo órgano de gobierno de la catalana el pasado 12 de septiembre.

