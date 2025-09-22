Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones por un accidente en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao
Sedes de BBVA y de Banco Sabadell. R. C.

Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

El mercado muestra su decepción con la decisión de eliminar el pago en efectivo y la entidad vasca cae un 1% mientras la catalana pierde un 4%

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:08

EL mercado reacciona de forma contundente a la decisión de BBVA de mejorar en un 10% su oferta sobre Banco Sabadell. Los títulos de ... la entidad vasca ceden un 0,68%, mientras que los de la catalana bajan con más fuerza, un 4% abajo hasta los 3,21 euros por acción. Como no hay mejora de oferta en efectivo, hay decepción.

Espacios grises

