Los minoristas del Sabadell pierden peso en el capital en un momento clave para la opa

Ha sido uno de los secretos mejor guardados por Banco Sabadell desde el estallido de la opa de BBVA. La entidad catalana ha intentado estos ... meses guardar de forma escrupulosa los datos del peso de los inversores minoristas sobre el total de su estructura accionarial, consciente de que cuanto menos información al 'enemigo', más imprevisible el resultado final de la operación y, sobre todo, más dificultades para que BBVA haga cábalas sobre su estrategia para convencer a los accionistas. Ahora, en la recta final de la opa, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, desveló ayer que estos inversores particulares representan actualmente un 41% del capital del banco, una cifra que se ha diluido de forma notable, algo más de un 18%, durante estos 16 meses que ya dura el proceso, con mayor presencia de institucionales y arbitrajistas. Justo antes de que la entidad vasca lanzase su opa en mayo, la cifra rondaba el 48%, según los últimos datos públicos del Sabadell.

Este descenso no implica un componente negativo en el contexto de la opa, pues resulta lógico que tras la espectacular revalorización en Bolsa del Sabadell -sube un xxx desde la opa- muchos pequeños inversores hayan optado por vender sus títulos y recoger beneficios, al margen del resultado de la oferta. Al margen de esto, los analistas sí coinciden en que este colectivo suele ser más imprevisible en este tipo de operaciones, por lo que tenerles 'controlados' y mantener su apoyo (o arañarlo, en el caso de BBVA), resulta vital para el resultado final de la opa.

De momento, en la sede de Sant Cugat del Sabadell se muestran tranquilos en este punto. Sus directivos ya expresaron el martes, durante la presentación del nuevo informe en el que el consejo rechaza a sus accionistas acudir a la oferta de BBVA, que todo ese capital en manos de minoristas tiene una «alta lealtad» al banco, siendo un 80% de ellos clientes de la entidad. Oliu también quiso dejar claro que aquellos que tienen títulos de la entidad dentro de este colectivo presentan una media de estancia de 15 años en el capital. Muchos de ellos son, además, trabajadores del propio banco, con un fuerte arraigo no solo a la entidad, sino también a Cataluña.

En todo caso, en ese porcentaje del 40% no puede analizarse por igual a la hora de lanzar argumentos a favor o en contra de la opa. Sobre todo porque en ese grupo habrá inversores que cuenten con un número muy reducido de acciones y otros que tengan en cartera una abultada cantidad de títulos. Y cada uno de ellos vale su peso en oro en magnitudes similares al de los grandes fondos institucionales.

En todo este proceso, la entidad de Carlos Torres ya se ha asegurado el apoyo de David Martínez-Guzmán, el mayor accionista individual del Sabadell con un 3,86% del capital y que ayer rompió la unidad del consejo de administración al confirmar que sí acudirá a la opa. Algebris, otro institucional con una mínima participación del 0,05%, también confirmó a Bloomberg que irá. Pero hay otros con los que BBVA no cuenta sobre el papel, como el 5% que pesan los socios estratégicos, como Amundi o Zurich, que mantienen alianzas de gestión de activos y bancaseguros con Sabadell y saben que una unión con BBVA implicaría la ruptura de estos acuerdos.

En Sabadell confían en que la decisión de Martínez no genere un efecto bola de nieve entre otros accionistas, sobre todo en el 35% que rondan los inversores activos (fondos de inversión, de pensiones hedge funds, entre otros) y que también juegan un papel clave en el éxito de la operación. El banco vasco sí confía en convencer a este tipo de inversores que suelen centrar su estrategia en el largo plazo, mientras que Banco Sabadell apunta al riesgo por la incertidumbre que existe sobre la intención de acudir a la opa, debido a la posibilidad de que la aceptación se queden entre un 30% y un 50% y BBVA tenga que acometer una segunda opa en efectivo, en caso de que quiera renunciar a la condición de superar la mitad de los derechos de voto.

Tal y como explicó el consejero delegado, César González-Bueno, Sabadell seguirá siendo una empresa cotizada en la Bolsa española de ser así. Es decir, sus inversores sus inversores aún podrán vender -o comprar- títulos en el mercado según coticen las acciones de la entidad. De momento, la brecha de valor entre la cotización del banco y la oferta de BBVA se mantiene en positivo, estabilizada en el entorno del 2,2% en la jornada de este miércoles.

Pero la visión desde BBVA es completamente distinta. Su presidente, Carlos Torres, ha expresado hoy su máxima confianza en que alcanzarán el objetivo del 50%. «Estamos convencidos de que lo superaremos y cualquier otro escenario es especular», aseguró durante una entrevista en el Canal 24h. «La decisión de David Martínez habla por sí sola respecto al atractivo de la oferta», añadió el directivo, que piensa que esperar una segunda opa no tiene sentido para los accionistas. «Podemos decidir seguir adelante o no, pero no tiene sentido esperar a ninguna oferta posterior, porque dependería de esa voluntad de BBVA de seguir adelante y, de hacerlo, sería al mismo precio [algo con lo que no concuerda Sabadell, que argumenta que tendrá que ser superior] dentro de unos meses y con una peor fiscalidad porque al ser efectivo», reseñó.