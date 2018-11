El acuerdo anunciado sobre la subida de las cuotas de los autónomos se complica La ministra de Trabajo,Magdalena Valerio. / Efe La ministra asegura que no hay nada cerrado mientras que ATA y UPTA insisten en que se había alcanzado un pacto para 2019 LUCÍA PALACIOS Madrid Jueves, 15 noviembre 2018, 16:53

Lejos de aclararse cuánto les subirá definitivamente la cuota el próximo año a los más de 3,2 millones de autónomos, el asunto se complica. Si a primera hora de la tarde del pasado miércoles las dos principales asociaciones que representan al colectivo, ATA y UPTA, celebraron el «principio de acuerdo» alcanzado con el Gobierno mediante el cual el incremento de la cuota supondría entre unos 50 y 60 euros más al año -algo que desde el Ministerio de Trabajo desmintieron poco después-, este jueves es la propia ministra Magdalena Valerio la que rechazó tal acuerdo y aseguró que aún no está definida la cuantía del aumento.

«Quiero aclarar que aún se está en fase de negociación: la reunión de ayer fue puntual, de las muchas que está habiendo con sus diversas organizaciones para llegar a un acuerdo y reformar el régimen especial de trabajadores autónomos en materia de cotización», puntualizó Valerio, que precisó que «tiene que haber más reuniones con todas las asociaciones del sector» y, además, «tendrá que verse en la mesa de diálogo social».

Las primeras declaraciones de la ministra sobre este supuesto pacto se producen un día después de que su departamento enviara a diferentes medios un comunicado en el que «celebraba el principio de acuerdo» alcanzado ayer con ATA y UPTA y en el que aseguraba que «ya había sido previamente respaldado por el resto de asociaciones». Sin embargo, el enredo se producía cuando desde el Ministerio confirmaban que la subida de la base mínima sería del 1,25%, pero no que los tipos se elevaran un 30% en 2019, un 30,3% en 2020, un 30,6% en 2021 y un 30,9% en 2022, tal y como anunciaron tanto ATA como UPTA. «La subida de tipos oscilará entre el 29,8% actual y el 31,4%», explicaron fuentes de Trabajo, lo que podría implicar hasta 260 euros más al año. En este sentido, negaron que el incremento de las cotizaciones fuera a ser para el próximo año de poco más de 60 euros para los autónomos personas físicas y de 80 euros para los societarios y se inclinaban por un aumento de cuota «no inferior a 11 euros al mes», aduciendo que si no sería difícil aumentarles las prestaciones. En este punto, Valerio sí resaltó que va a implicar una mejora «importante» de la acción protectora de este colectivo «con no mucha más cotización».

El enfado del presidente de ATA, Lorenzo Amor, por esta «rectificación» por parte del Gobierno de un acuerdo que habían alcanzado es notable y aseguró que incluso se pactó cómo anunciarlo públicamente y en qué términos. «No somos nosotros quienes vamos a rectificar lo anunciado y acordado», advirtió, al tiempo que escribió en Twitter: «Cada uno tiene su historial de rectificaciones y cambios de postura, cada uno es preso y responsable de sus palabras, de sus actos y sus acuerdos. Con los autónomos no se juega». Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, confirmó a este periódico que esos porcentajes de incremento gradual de los tipos fueron acordados en la reunión, «a expensas de que ellos hicieran luego sus cálculos».

¿Presión desde CC OO?

Algunas fuentes entienden que este cambio de postura por parte del Ministerio se debe a las presiones que recibieron por parte de UATAE -asociación vinculada a CC OO-, que se desmarcó rápidamente del acuerdo y criticó que se hubiera hecho «a puerta cerrada» y sin contar con todas las organizaciones. En otro comunicado enviado este jueves acusó a ATA de «jugar con la ilusión y el bienestar de los autónomos» y pidió una «rectificación», puesto que «no hay cifras cerradas encima de la mesa todavía» y, por tanto, los datos aportados por ATA «son un fraude».

En esta línea se mostró también el secretario general de CC OO, Unai Sordo, quien mostró su «enfado» por «un anuncio que no está confirmado» y en el que no se contó con UATAE. A su vez, criticó el actual régimen de este colectivo, «absolutamente injusto, que está detrayendo muchísimos recursos a la Seguridad Social y que está perjudicando a autónomos de menores ingresos», y abogó por avanzar hacia un sistema en el que cada uno cotice en función de los ingresos que recibe.