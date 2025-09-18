Aragón reclama un trato como el de Euskadi en el reparto de la red eléctrica estatal El presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, exige que su territorio reciba un trato «como el del País Vasco»

El debate sobre la planificación eléctrica estatal empieza a tensar las relaciones entre comunidades. El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, reclamó este jueves que su territorio reciba un trato «como el del País Vasco», después de que Euskadi se convirtiera la semana pasada en la primera comunidad en reunirse con el Gobierno central para negociar su asignación de capacidad y lograra más de 5.000 megavatios adicionales, en torno al 16% del total que prevé liberar el Estado.

«Espero que nos traten como al País Vasco, al que le han concedido un 80% de lo que solicitaban», ironizó Azcón durante un foro organizado por 'El Economista'. El dirigente popular puso de relieve que Aragón ha atraído 47.000 millones en inversiones para centros de datos en los últimos dos años y que buena parte de esos proyectos corren riesgo de quedarse fuera porque el plan del Ministerio solo reserva 3,8 GW para este sector en todo el país. «Es una buena noticia que nos llamen por fin, pero tenemos una saturación en la red de distribución sobre la que no se tomará una decisión antes de final de año», lamentó.

Azcón, que defendió la apuesta aragonesa por los centros de datos como «un ciclo virtuoso para la economía», criticó el retraso en la consulta a su comunidad y denunció que España está perdiendo una oportunidad estratégica.