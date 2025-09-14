Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un mecánico del grupo Easo Motor cambiando un airbag Takata.

Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica

El reemplazo del modelo japonés Takata se ha iniciado con una segunda campaña de sustitución y desde los talleres afirman que el procedimiento es gratuito y rápido

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:26

Todo el que haya viajado por Francia este verano ha podido leer, en los paneles informativos, un mensaje que decía: 'Airbags Takata. Haz que revisen ... tu vehículo'. Esta advertencia se refiere a los dispositivos de seguridad de la empresa japonesa Takata, que pueden llegar a ser mortales –en España se ha confirmado que al menos una persona ha perdido la vida por este dispositivo–, por lo que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha promovido campañas de sustitución masiva. En la actualidad, tal y como ha confirmado este periódico, los diferentes talleres de Gipuzkoa cambian a diario decenas de estos dispositivos de manera gratuita y, de media, en menos de una hora. «Cada día podemos cambiar al menos un airbag perfectamente y lo hacemos de manera gratuita y en menos de una hora», alegan desde un taller Volkswagen en Eibar.

