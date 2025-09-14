Así funciona de manera correcta e incorrecta el sistema de airbag de tu vehículo
San Sebastián
Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:26
Funcionamiento correcto y defectuoso del sistema de airbag de un vehículo
LOCALIZACIÓN
La bolsa del airbag se pliega y se almacena como un paracaídas
Localización
del inflador
Volante
Inflador
Contenedor del airbag
Fijador de la columna de dirección del coche
Orificios por los que sale el gas producido por el inflador tras el choque
FUNCIONAMIENTO
CORRECTO
Cuando se produce un impacto, los acelerómetros detectan una desaceleración brusca y envían información del choque a la unidad de control, que la analiza y envía un impulso eléctrico hacia el airbag que hace explosionar el detonador pirotécnico (A), que a su vez incendia la carga de refuerzo (B), que provoca la quema las pastillas propulsoras (C), que en su combustión liberan gran cantidad de gas nitrógeno (D) que infla la bolsa del airbag en milésimas de segundo
Acelerómetros
Unidad
de control
Conexión con
el resto de airbags
del vehículo
Volante
Conductor
C
A
Bolsa
airbag
B
D
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRBAGS
Acelerómetro
trasero dcho.
Acelerómetro
trasero izq.
4
4
3
3
2
1
Unidad
de control
Acelerómetro
delantero izq.
Acelerómetro
delantero dcho.
Acelerom.
laterales
1
Airbag de conductor
2
Airbag de pasajero
3
Airbags laterales
4
Airbags de cortina
Es importante recordar que el airbag está diseñado para funcionar junto con el cinturón de seguridad. Sin cinturón, puede incluso ser peligroso porque el cuerpo no está bien sujeto y el airbag puede golpear con demasiada fuerza
FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO (Airbag Takata)
Defectos en el inflador como la porosidad en las soldaduras, los defectos en las juntas tóricas o en las cintas selladoras, hacen que el inflador pierda su estanqueidad y los materiales potencialmente explosivos de su interior se vean afectados por la humedad. Esto puede provocar que el hinchador, al activarse, lo haga violentamente y que su explosión provoque la rotura de la carcasa metálica que lo recubre y lance fragmentos de metal y plástico al interior del vehículo a gran velocidad (300 Km/h), causando lesiones graves o la muerte a sus ocupantes
INFLADOR
Carga de refuerzo compuesta de propegol
(la humedad afecta a su densidad)
Pastillas propulsoras de nitrato de amonio agrietadas por la humedad
Carga de zeolita
afectada por
la humedad
Pin conectado a la unidad de control
Porosidad en
las soldaduras
Juntas tóricas
defectuosas
Detonador pirotécnico
Contiene azida sódica (NaN3)
A
Un impulso eléctrico explosiona
el detonador pirotécnico
B
Explosiona violentamente
la carga de refuerzo
C
Explosionan violentamente
las pastillas de nitrato de amonio
provocando la rotura de la carcasa
metálica del inflador. Se genera gas
D
Las partículas metálicas de la carcasa, junto a trozos de plástico del contenedor del airbag y de la parte central del volante, rompen la bolsa y salen despedidas hacia el habitáculo ocasionando lesiones o incluso la muerte al conductor y a los ocupantes del vehículo
Bolsa airbag
FUNCIONAMIENTO
CORRECTO DEL AIRBAG
1
Se produce el accidente
2
Puesta en marcha del airbag
3
El airbag se infla normalmente
4
El choque es amortiguado
por la bolsa de aire y el
conductor no tiene ninguna
lesión producida por el airbag
FUNCIONAMIENTO
DEFECTUOSO DEL AIRBAG
1
Se produce el accidente,
una vibración o un ligero choque
2
Puesta en marcha del airbag
3
El gas propulsor deteriorado hace que el mecanismo de activación del airbag explote
4
La bolsa de aire es perforada
por piezas metálicas que
pueden alcanzar una velocidad
de 300 km/h e impactar contra
el conductor o los pasajeros
GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS
