Así funciona de manera correcta e incorrecta el sistema de airbag de tu vehículo

Funcionamiento correcto y defectuoso del sistema de airbag de un vehículo

LOCALIZACIÓN

La bolsa del airbag se pliega y se almacena como un paracaídas

Localización del inflador

Volante

Inflador

Contenedor del airbag

Fijador de la columna de dirección del coche

Orificios por los que sale el gas producido por el inflador tras el choque

FUNCIONAMIENTO CORRECTO

Cuando se produce un impacto, los acelerómetros detectan una desaceleración brusca y envían información del choque a la unidad de control, que la analiza y envía un impulso eléctrico hacia el airbag que hace explosionar el detonador pirotécnico (A), que a su vez incendia la carga de refuerzo (B), que provoca la quema las pastillas propulsoras (C), que en su combustión liberan gran cantidad de gas nitrógeno (D) que infla la bolsa del airbag en milésimas de segundo

Acelerómetros

Unidad de control

Conexión con el resto de airbags del vehículo

Volante

Conductor

C

A

Bolsa airbag

B

D

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS AIRBAGS

Acelerómetro trasero dcho.

Acelerómetro trasero izq.

4

4

3

3

2

1

Unidad de control

Acelerómetro delantero izq.

Acelerómetro delantero dcho.

Acelerom. laterales

1

Airbag de conductor

2

Airbag de pasajero

3

Airbags laterales

4

Airbags de cortina

Es importante recordar que el airbag está diseñado para funcionar junto con el cinturón de seguridad. Sin cinturón, puede incluso ser peligroso porque el cuerpo no está bien sujeto y el airbag puede golpear con demasiada fuerza

FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO (Airbag Takata)

Defectos en el inflador como la porosidad en las soldaduras, los defectos en las juntas tóricas o en las cintas selladoras, hacen que el inflador pierda su estanqueidad y los materiales potencialmente explosivos de su interior se vean afectados por la humedad. Esto puede provocar que el hinchador, al activarse, lo haga violentamente y que su explosión provoque la rotura de la carcasa metálica que lo recubre y lance fragmentos de metal y plástico al interior del vehículo a gran velocidad (300 Km/h), causando lesiones graves o la muerte a sus ocupantes

INFLADOR

Carga de refuerzo compuesta de propegol (la humedad afecta a su densidad)

Pastillas propulsoras de nitrato de amonio agrietadas por la humedad

Carga de zeolita afectada por la humedad

Pin conectado a la unidad de control

Porosidad en las soldaduras

Juntas tóricas defectuosas

Detonador pirotécnico Contiene azida sódica (NaN3)

A

Un impulso eléctrico explosiona el detonador pirotécnico

B

Explosiona violentamente la carga de refuerzo

C

Explosionan violentamente las pastillas de nitrato de amonio provocando la rotura de la carcasa metálica del inflador. Se genera gas

D

Las partículas metálicas de la carcasa, junto a trozos de plástico del contenedor del airbag y de la parte central del volante, rompen la bolsa y salen despedidas hacia el habitáculo ocasionando lesiones o incluso la muerte al conductor y a los ocupantes del vehículo

Bolsa airbag

FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL AIRBAG

1

Se produce el accidente

2

Puesta en marcha del airbag

3

El airbag se infla normalmente

4

El choque es amortiguado por la bolsa de aire y el conductor no tiene ninguna lesión producida por el airbag

FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DEL AIRBAG

1

Se produce el accidente, una vibración o un ligero choque

2

Puesta en marcha del airbag

3

El gas propulsor deteriorado hace que el mecanismo de activación del airbag explote

4

La bolsa de aire es perforada por piezas metálicas que pueden alcanzar una velocidad de 300 km/h e impactar contra el conductor o los pasajeros