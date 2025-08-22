American Magic ya manda en Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:14 Compartir

Tras dos jornadas de programa reducido por los caprichos de la meteorología, la bahía de Palma se llenó de viento para refrendar su reputación como uno de los mejores campos de regatas del Mediterráneo. La flota salía al agua con un optimista menú de tres pruebas a partir de las 13:00h, y aunque tendría que esperar hasta pasadas las 14:00h para dar la primera salida, regresaba a Puerto Portals seis horas más tarde con tres nuevos parciales en los marcadores de los 12 equipos.

Ampliar © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

Bien por Alkedo

La primera del día comenzó con unos buenos 12 nudos de viento. La flota se dividió al 50% entre ambos extremos del campo, y sería interesante cuál de las dos opciones era la acertada. El primer paso por boya confirmó que la salida buena había sido la del grupo de la izquierda, liderado por Alkedo, Alpha+ y Paprec. El barco del italiano Andrea Lacorte, que cuenta a bordo con el vigués Pablo Torrado, supo defender su posición a lo largo del recorrido, amenazado en los metros finales por un American Magic Quantum Racing que fue de menos a más. Paprec fue tercero.

Ampliar © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

Drama en la segunda

En la segunda la victoria de Gladiator fue incontestable. El equipo timoneado por su armador Tony Langley y con la táctica de Guillermo Parada, lo tuvo claro: prefirió sacrificar metros y velocidad para salir por el extremo derecho de la línea. A partir de ese momento, navegó sin competencia para liderar todo el recorrido con autoridad hasta lograr una sólida victoria, la primera desde Saint-Tropez, en mayo. La batalla por la segunda plaza se resolvió en un emocionantísimo tramo final a favor de Vayu por dos segundos de ventaja respecto a Alpha+. Más ajustada todavía resultó la batalla por la séptima plaza, con cuatro barcos cruzando la línea en un solo segundo.

La prueba fue dramática para Platoon Aviation. El equipo del alemán Harm Müller-Spreer colisionaba con la popa de Alegre en un ajustado cruce previo a la primera baliza del recorrido, partiendo el botalón de su TP52. Afortunadamente sin daños personales, el incidente suponía su retirada de la prueba y tres puntos de penalización. En una demostración de profesionalidad, el equipo técnico liderado por Gabriel de Llano sustituyó el botalón en el agua y dejó a Platoon Aviation listo para la siguiente salida.

Una empopada rentable

En la tercera salida, la flota se agolpó en el lado derecho de la línea, tratando de emular el acierto de Gladiator en la anterior. Esta vez, el mejor del tramo inicial sería Provezza, aunque el equipo turco cedía el liderato al comienzo de la empopada, el tramo que marcaría el devenir de la prueba. American Magic Quantum Racing, que había montado boya octavo a 57 segundos del líder, se desmarcó del grueso de la flota apostando por la derecha del campo, y cruzaba la mitad del recorrido con más de medio minuto de ventaja al frente. A partir de ese momento, se limitaba a navegar solo hacia la victoria. «Terry (Hutchinson, táctico) lo vio claro», explicaba de regreso a tierra Víctor Díaz de León, estratega del equipo estadounidense. «Las condiciones estaban muy difíciles de descifrar, con muchas rachas, muchos huecos sin viento, y Terry tuvo esa visión de que había más viento si seguíamos rectos. Y tenía razón». Segundo finalizó el hongkonés Alpha+, seguido del brasileño Crioula.

Ampliar © Nico Martínez/52 SUPER SERIES

Revolución en la provisional

La completa jornada provocó un vuelco en la clasificación provisional de Puerto Portals. American Magic Quantum Racing, que salía al agua tercero, es el nuevo líder, aunque por la mínima frente a Alpha+, que fue el mejor barco del día tras anotar en su tarjeta un cuarto, un tercero y un segundo. Alegre, que encabezó la provisional los dos primeros días, es ahora tercero, a nueve puntos del nuevo líder.

Juan Antonio Amengual, alcalde de Calviá, navegó como invitado a bordo del American Magic Quantum Racing.

La Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week continúa mañana, viernes, con tres pruebas programadas a partir de las 13:00h.

La competición será retransmitida en directo a través de 52 SUPER SERIES TV LIVE.

Provisional Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week Puesto Equipo Patrón Resultados 1 (🇺🇸) American Magic Quantum Racing Doug DeVos 5+3+2+8+1 = 19 2 (🇭🇰) Alpha+ Shawn y Tina Kang 3+8+4+3+2 = 20 3 (🇬🇧) Alegre Andy Soriano 1+2+6+9+10 = 28 4 (🇺🇸) Sled Takashi Okura 7+1+10+4+6 = 28 5 (🇹🇷) Provezza Ergin Imre 4+7+5+7+5 = 28 6 (🇹🇭) Vayu Familia Whitcraft 2+11+8+2+8 = 31 7 (🇮🇹) Alkedo Andrea Lacorte 6+10+1+5+11 = 33 8 (🇧🇷) Crioula Eduardo y Renato Plass 8+4+7+11+3 = 33 9 (🇬🇧) Gladiator Tony Langley 9+9+11+1+4(+1) = 35 10 (🇫🇷) Paprec Jean-Luc Petithuguenin 12+5+3+6+9 = 35 11 (🇩🇪) Platoon Aviation Harm Müller-Spreer 10+6+9+13(+3)+7 = 48 12 (🇫🇷) Teasing Machine Eric de Turckheim 11+13+12+10+12 = 58