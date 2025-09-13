Selekhmeteva, campeona del WTA 125 de Ondarreta

La rusa residente en Barcelona, Oksana Selekhmeteva, se ha proclamado esta mañana campeona del WTA 125 celebrado durante esta semana en el Tenis de Ondarreta ... al superar en la final a la neerlandesa Koevermans por 6-0 y 6-4 en una hora y 33 minutos minutos. La pista central ha llenado todos sus asientos para este partido.

Selekhmeteva, cabeza de serie número doce del torneo y 149 en el ránking mundial, no ha dado opción a su rival, incapaz de entrar al partido hasta el segundo set. La rusa ha mostrado ser una tenista con más recursos pese a tener un primer saque menos potente que Koevermans, decimoquinta cabeza de serie y 201 en el ránking mundial.

En apenas 22 minutos, Selekhmeteva, de 21 años por los 22 de Koevermans, ha conseguido ganar el primer set rompiendo el saque ya desde el primer juego. Bien posicionada siempre, la tenista zurda no ha regalado nada ante quien no ha encontrado la forma de entrar el partido hasta el arranque del segundo set.

Algo pasó en el vestuario entre el primer y segundo set cuando Koevermans abandonó la pista porque fue salir con otra mentalidad. También con otra vestimenta: ha dejado el vestido negro en la maleta con el que había empezado y ha optado un pantalón rosa.

No ha sido hasta ese segundo set cuando Koevermans ha empezado a soltar su derecha y ha visto que desde el primer saque podía ponerse a la altura de Selekhmeteva. De esa forma ha tomado su primera ventaja mínima en el marcador (2-1) y ha estado en disposición de aumentarla al estar cerca de romper el saque en el siguiente juego, pero Selekmeteva, mucho más metida en el partido, ha terminado por ganar en el desempate para igualar a dos juegos frenando así cualquier sorpresa. Llegados a este punto, quien más quien menos ya veía ganadora a Selekhmeteva por más que Koevermans volviera a ponerse por delante (3-2). El partido, en ese punto, por fin, había cogido temperatura y los peloteos largos no siempre eran para la rusa. Así se ha llegado al empate a tres con saque para Koevermans. La pugna por ver quién se ponía por delante ha terminado siendo el juego más largo del partido con tantos de altura a cargo de las dos jugadoras. Koevermans ha estado en disposición de ganarlo en el desempate en varias ocasiones, pero ha terminado cometiendo doble falta para entregar el juego y también el partido. Ese ha sido el punto de inflexión que no ha aprovechado.