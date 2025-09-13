Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tenis

Selekhmeteva, campeona del WTA 125 de Ondarreta

La rusa ha superado en la final a la neerlandesa Koevermans por 6-0 y 6-4 en una hora y 33 minutos

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:55

La rusa residente en Barcelona, Oksana Selekhmeteva, se ha proclamado esta mañana campeona del WTA 125 celebrado durante esta semana en el Tenis de Ondarreta ... al superar en la final a la neerlandesa Koevermans por 6-0 y 6-4 en una hora y 33 minutos minutos. La pista central ha llenado todos sus asientos para este partido.

