US Open Nadal, el hombre del chaleco de hielo ATP La humedad y las altas temperaturas están pasando factura a los jugadores en esta edición del US Open IKER MENDIA Martes, 4 septiembre 2018, 15:50

La humedad y el calor les está pasando factura a los tenistas que están disputando el US Open. Y si no que se lo digan a Roger Federer. El extenuante calor de Nueva York, donde se rozaron los 30ºC a medianoche con una humedad cercana al 80%, causaron estragos en el suizo, que incluso requirió un ventilador a mitad del partido.

El cinco veces ganador del Abierto de Estados Unidos no ha sido el único en quejarse en los últimos días de las condiciones en las que estaban teniendo que jugar. Ya en la primera semana de competición varios jugadores decidieron retirarse y la organización se vio obligada a activar por primera vez el protocolo de emergencia.

Mayer fue uno de los primeros en protestar. «Creo que no hay que jugar más a cinco sets porque hasta que no se muera alguien no van a parar, es imposible. Para mí la única manera es acortar un poco, porque el calor no lo manejamos», sentenció el tenista. Por su parte, Federer explicó ayer que «tuve muchas dificultades con la humedad. El calor ya lo conocemos pero la humedad es muy peligrosa sobre todo en la pista central. No hay aire que entre en el estadio y es muy difícil respirar así. Ya lo hemos visto otros días con otros jugadores. Aún así he podido luchar, he tenido opciones (...) No es una cuestión de edad»

Rafa Nadal también se ha manifestado y ha resaltado que «no es bueno para la salud de los jugadores, pero tampoco para la gente y el espectáculo».

Las imágenes de tenistas cambiandose de camiseta, bebiendo agua, o refrescándose con hielos entre los juegos no han dejado de sucederse.

Nadal contra el calor

El mallorquín parece haber encontrado la solución a las altas temperaturas que imperan en Flushing Meadows. Durante la sesión de entrenamiento del lunes, Nadal utilizó un chaleco «refrigerador» con el que intentará combatir las altas temperaturas del torneo estadounidense.

Hasta ahora solo se le ha visto con él en los entrenamientos, pero esta prenda, fabricada por la marca deportiva del propio jugador, podría ponérsela durante los cambios de lado de los cuartos de final en los que se enfretará contra Dominic Thiem.

El chaleco, que ha creado un gran revuelo en las redes sociales, está relleno con placas de hielo que ayudan a rebajar la temperatura corporal.