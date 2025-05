El Alcaraz más pragmático, a la final de Roma

Enric Gardiner Madrid Viernes, 16 de mayo 2025, 18:06 Comenta Compartir

En un partido muy complicado por el viento que arreciaba en la capital italiana, Carlos Alcaraz sacó adelante una trabajada y pragmática victoria ante Lorenzo Musetti por 6-3 y 7-6 (4) para meterse por primera vez en su carrera en la final del Masters 1.000 de Roma.

Ya con el número dos del mundo asegurado y con una posible final en el horizonte ante Jannik Sinner, el murciano superó el obstáculo de enfrentarse a un tenista local ante los más de 10.000 compatriotas que abarrotaban la pista del Foro Itálico.

Lo hizo con nota, no porque su tenis fuera brillante, algo que no permitían las condiciones, sino porque fue capaz de no desconectar en ningún momento de las más de dos horas de refriega y porque cuando tuvo que ir a remolque no desfalleció.

Cuando se dice que no fue un partido precioso basta con mirar los 80 errores no forzados que produjeron entre los dos. 39 para Alcaraz, 41 para Musetti. El italiano estaba ligeramente desfondado, quizás por el esfuerzo emocional de haberse impuesto a Alexander Zverev en cuartos de final y no tener casi respiro para medirse a otro de los mejores del mundo, con la presión añadida de no querer decepcionar a los suyos.

El último campeón italiano en esta pista fue Adriano Pannata en 1976. También el último finalista, dos años después. Un peso histórico que explicaban sus nervios en un primer parcial en el que cedió el saque en tres ocasiones. Así, por mucho que sea tierra batida, una superficie que permite más remontadas, es imposible.

Alcaraz se lo hizo pagar con un 6-3 sin excesivo brillo, pero el transalpino no se dio por vencido y comenzó el segundo parcial rompiendo. Cuando Alcaraz recuperó la desventaja, lo celebró con un sonoro rugido. Sabía que no podía dar ninguna clase de incentivo a Musetti, porque este, junto al público, lo utilizaría como gasolina.

Instrucciones de Ferrero

«Cuando juega peloteos constantes te da tranquilidad y eres superior ahí», le decía Juan Carlos Ferrero desde la grada, instándole a la larga distancia en los intercambios, donde era mejor.

Pero el viento no cesaba. Había botes raros, pelotas que parecía que se iban fuera y acababan entrando -y viceversa- y muchas idas y venidas. Musetti tuvo un 4-2 a favor en el segundo, pero Alcaraz se llevó tres juegos seguido y forzó un 'tie break' donde al italiano le faltó fuelle. Pannata tendrá que seguir esperando sucesor.

«Ha sido muy difícil jugar con este viento. No era un día para jugar brillante, era para jugar inteligente», admitió el murciano en la entrevista pospartido. «Tengo un día de descanso y voy a disfrutarlo con mi gente», finalizó el murciano, que puede ganar este domingo su tercer título del año tras Róterdam y Montecarlo.