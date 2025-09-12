«El deporte es una vía para impulsar una sociedad sostenible»

La primera edición del Open Internacional de San Sebastián está dejando un balance muy positivo. No solo en lo deportivo, con un gran nivel de ... juego, sino también en el ámbito social y medioambiental. Las actividades organizadas dentro y fuera de la pista han convertido al torneo en una auténtica «vía para impulsar una sociedad sostenible», tal y como ha señalado José Ignacio Asensio, diputado foral de Sostenibilidad, durante la reunión celebrada este viernes en las instalaciones del torneo con las principales entidades involucradas en la protección del medio ambiente.

El primer torneo WTA 125 celebrado en Euskadi ha puesto en marcha diversas iniciativas sostenibles, como la reutilización de las pelotas de los partidos en las futuras clases del Club, la sustitución de botellas de plástico por envases de aluminio, el reemplazo de las entradas en papel por códigos QR y la habilitación de un Ecoparking en las inmediaciones de las instalaciones para que los aficionados puedan acudir en bicicleta. Todas estas medidas forman parte de un compromiso social orientado a impulsar prácticas vinculadas a la economía circular.

El torneo está siendo un claro ejemplo de cómo el deporte y la protección del medio ambiente pueden ir de la mano. San Sebastián, uno de los territorios con mayor tradición deportiva, destaca por su intensa actividad en entornos naturales como el remo, las travesías a la isla, el surf o el senderismo. En esa misma línea, el Open Internacional de San Sebastián se suma ahora a esta larga lista de iniciativas que combinan deporte y sostenibilidad.

Un trofeo hecho con materiales reutilizado

El broche final del torneo será la entrega de premios y como no podía ser de otra manera, el trofeo destinado a la ganadora estará elaborado con materiales reutilizados, concretamente a partir de una base de hierro y plásticos. Para conocer quién se alzará con la victoria en el primer torneo WTA 125 de Euskadi habrá que esperar a mañana, ya que esta tarde, a partir de las 15:00 horas, se disputan las semifinales. El primer duelo enfrentará a Semenistaja y Koevermans, mientras que el segundo lo protagonizarán Korpatsch y Selekhmeteva.