Pablo Carreño, durante su duelo ante Jakub Mensik. Reuters
Copa Davis

Mensik complica la supervivencia a España

El checo vence a Carreño y España necesitará que Munar y el dobles ganen para acceder a semifinales

Enric Gardiner

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:14

Comenta

España lo tiene muy complicado para estar en semifinales de la Copa Davis. Jakub Mensik, el número uno checo, venció a Pablo Carreño (7-5 y 6-4) y obliga a los de David Ferrer a ganar los dos siguientes puntos si no quieren quedar eliminados.

El asturiano, titular en este partido ante la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, dio la cara ante un superior Mensik, pero el saque del checo fue un arma imposible de parar. El número 19 del mundo conectó veinte saques directos, además de colocar 22 golpes ganadores. El pupilo de Tomas Berdych estuvo imparable para un Carreño que solo soñó con la gesta en el primer set, cuando fue el primero en romper y dispuso durante unos minutos de una renta de 4-3 a favor.

Le duró poco, porque Mensik espabiló y ganó cuatro de los cinco siguientes juegos para apuntarse el set y poner a Carreño en un aprieto. El de Gijón, que se ha fogueado últimamente en los Challengers, no gana un partido a nivel ATP desde el quinto punto contra Dinamarca en la eliminatoria de septiembre, y notó la brecha de nivel frente a un Mensik mucho mejor, sobre todo en este tipo de pistas, donde su saque fluye con facilidad.

En un segundo set también muy parejo, no permitió ni una sola bola de rotura y sentenció el partido y el primer punto en el psicológico décimo juego. Con 4-5 en contra y sacando para mantenerse en el partido, un par de errores de Carreño junto a dos golpes ganadores del checo, que cerró el partido a media pista, el asturiano claudicó y deja a España en una situación muy difícil.

Ahora, será turno de Jaume Munar, contra Jiri Lehecka, número 17 del mundo, que tendrá que ganar sí o sí si España pretende estar en semifinales. En caso de triunfo del balear, el dobles será el que decida el signo de la eliminatoria, con Marcel Granollers y Pedro Martínez del lado de Ferrer y Tomas Machac y Adam Pavlasek del lado de Berdych.

