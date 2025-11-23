Ferrer: «He sentido unas emociones que no notaba desde mi época de profesional»

C. P. S. Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:25 | Actualizado 21:30h. Comenta Compartir

«Estoy contento. Hemos estado cerca y el equipo lo ha dado todo», fueron las primeras palabras de un David Ferrer sonriente pese a la derrota en la final. El capitán español reconoció que Italia era la justa campeona: «Han sido pequeños detalles, pero esto es deporte y hay que aceptarlo». Sí quiso poner en valor el rendimiento de sus cuatro jugadores durante la Final a 8 de Bolonia: «Ha sido una buena semana y estoy orgulloso de ellos. Me siento muy feliz por lo que han conseguido».

Ferrer se emplazó a buscar la séptima Ensaladera en 2026: «El año que viene volveremos a insistir y tendremos otra oportunidad». Además, el capitán de la 'Armada' reconoció que «las emociones que han tenido esta semana no las van a volver a tener». «He sentido unas emociones que no notaba desde mi época de profesional», finalizó.

Por su parte, Pablo Carreño confesó que «en España el partido de Jaume se hubiera ganado», por la presión que puso la afición italiana durante el duelo decisivo. Mientras, Marcel Granollers dejó claro que «hemos demostrado esta semana que somos un equipo por encima de todo».

Por último, Jaume Munar, el número uno de la 'Armada', reconoció que le había faltado algo: «Ahora mismo siento más dolor que otra cosa. En el partido, ha habido subidas bajadas». Sin embargo quiso sacar el lado positivo de todo lo vivido esta semana: «Me quedo con el disfrute personal porque en esta Copa Davis, he dado un paso al frente. Ha sido un camino muy largo y hemos dado todos pasos adelante».