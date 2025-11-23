Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cobolli celebra la victoria. Afp
Final

Cobolli finiquita el sueño de España

El italiano confirma la tercera 'Ensaladera' consecutiva para los italianos al derrotar a Munar

Enric Gardiner

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

Flavio Cobolli fue por segunda eliminatoria seguida el héroe de Italia. El de Florencia, en una batalla de tres horas, doblegó a Jaume Munar, que cayó con honores (1-6, 7-6 (5) y 7-5) para entregar a su país la tercera Copa Davis consecutiva.

Cobolli, que venía de ganar otro partido de tres horas el viernes contra Bélgica para meter a Italia en la final, remontó un set y 'break' en contra Munar para acabar con las ilusiones del grupo de David Ferrer, que poco podrá reprocharse tras una semana histórica.

Después de la derrota de Pablo Carreño contra Matteo Berrettini, Munar ilusionó las esperanzas españolas tras media hora de ensueño. El balear, con un tenis espectacular, arrasó a Cobolli hasta el 6-1 y 1-0. En ese instante, con saque de Munar y con bola de 'break' en contra, un espectador sufrió un problema en la grada y el encuentro tuvo que pararse durante unos diez minutos.

En la reanudación, Cobolli se enchufó al partido, recuperó la rotura y se llevó en el desempate un set extenuante. Una hora y media de refriega, un parcial que agotaría a cualquiera, menos a estos dos, que saltaron al tercero conscientes de lo que había en juego. Munar necesitaba ganarlo para forzar el dobles definitivo y Cobolli tenía la posibilidad de ser él el que abrochara la Ensaladera.

Durante diez juegos, los servicios prevalecieron. No hubo ni una sola pelota de 'break' hasta ese 5-5 en el que Munar por primera vez dejó que su puerta se abriera y Cobolli, con miles de personas en las gradas a su favor, no desaprovechó la oportunidad. Se llevó esos dos últimos juegos y conquistó la Copa Davis para su país.

Munar, vacío tras el esfuerzo de la última semana, no puede echarse nada en cara. Igual que todo el equipo español, que tenía pocas posibilidades de estar aquí y a base de sorpresa tras sorpresa consiguieron estar en la final y competir de tú a tú a los anfitriones. La séptima Copa Davis de la Armada tendrá que seguir esperando.

Te puede interesar

