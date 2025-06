Alcaraz, sobre Ibiza: «Salí solo un día, que ya estoy mayor»

Enric Gardiner Domingo, 15 de junio 2025, 16:44 | Actualizado 16:58h. Comenta Compartir

Carlos Alcaraz ya ha dejado atrás las vacaciones que pasó a principios de esta semana en Ibiza, pero antes de comenzar a jugar en Queen's, donde debutará el martes contra Alejandro Davidovich, el tenista español comentó algunos detalles de sus días en la isla. «Fueron divertidas», aseguró este domingo en el club de Queen's, donde tanto él como Jack Draper atendieron a los medios de comunicación.

«Este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior fue más movido. Salí sólo el primer día y los otros dos no salí por la noche. A las doce en la cama el martes y el miércoles, aunque sí salí por la tarde. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da», comentó el murciano entre la broma y la seriedad.

Que habían sido unas vacaciones más tranquilas ya se podía prever por las fotografías publicadas por algunos de sus acompañantes en Ibiza. Y es que Alcaraz, además del tiempo para salir y desconectar, no quería perder el ritmo y la forma que le habían granjeado los espectaculares meses de la gira de tierra batida, donde ganó en Montecarlo, Roma y Roland Garros y llegó a la final de Barcelona.

«Este año ha sido más tranquilo, ha sido divertido, pero sinceramente he descansado mucho, física y mentalmente. Tres noches y tres días han sido más que suficiente. Probablemente lo sea (una tradición). Es el mejor momento después de Roland Garros para esas vacaciones porque es mitad de temporada. Tener ese tiempo libre es genial y ahora puedo volver con más energía«, reconoció el murciano.

Preguntado sobre si en su equipo trataron de impedir que se fuera a Ibiza, Alcaraz fue muy claro y lo negó. «No lo hicieron porque sabían que iba a estar al 100%», respondió. «Hay situaciones en las que mucha gente no esté de acuerdo, que incluso tú pienses que sí, pero ellos no estén de acuerdo, pero en la vida yo quiero equivocarme. Me alegra que este año la gente me diga que me vaya a donde quiera, que desconecte, porque ese apoyo me viene bien en ciertas situaciones. Vamos aprendiendo cada año y a lo mejor dentro de varios años no me podré ir, pero ahora son momentos de desconexión que vienen bien», insistió.

Con las vacaciones acabadas, Alcaraz piensa ya en el próximo reto, Wimbledon, para el que la primera parada es Queen's. El jugador de El Palmar compló el sábado su segundo entrenamiento en la capital inglesa y seguirá engrasando sensaciones este lunes antes del estreno contra Davidovich.