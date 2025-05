Xabi Tolosa: «Estaba mentalizado de que mi carrera deportiva había terminado»

A finales de agosto del pasado año Xabi Tolosa (Anoeta, 1995) comenzó a sentir molestias en su muñeca derecha que con el paso de ... los días se convirtieron en un dolor insoportable. El 18 de diciembre pasó por primera vez por el quirófano pero no obtuvo la solución esperada, que llegó el 3 de enero cuando fue intervenido en Madrid. Hoy, tras seis meses de ausencia en los que llegó a pensar en que su carrera como pelotari había terminado, vuelve a un frontón en Villabona convertido en profesor porque durante este tiempo le ha surgido la oportunidad de ejercer como docente.

– ¿Cuáles son sus sensaciones a pocas horas de volver a vestirse de blanco?

– Pues la verdad es que tengo muchas ganas de empezar a jugar. Ha sido una lesión que me ha mantenido fuera de las canchas bastante tiempo. Ahora estoy entrenando como si no hubiese tenido ninguna lesión, va todo bien y ya no siento dolor.

– Seis meses es mucho tiempo, más aún para un deportista inactivo. ¿Se le ha hecho largo?

– Sí, sobre todo porque cuando empezaron los dolores no sabía lo que tenía en la muñeca derecha. No teníamos un diagnóstico certero. Por eso se ha alargado tanto. Al final, el doctor FranciscoPiñal, en Madrid, nos dijo exactamente lo que tenía y nos dio una solución que me quitó todos los dolores y en estos cuatro meses la recuperación ha ido muy bien. Estoy listo para jugar.

Pelotear «No tener dolores fue una emoción, una liberación y una sensación de tranquilidad impresionante»

– Por lo que me han comentado, se sometió a esa segunda intervención en Madrid pensando que iba a ser bastante delicada...

– Eso es. Teníamos varios diagnósticos pero queríamos una opinión más. Sabíamos que Francisco Piñal era la élite en las cirugías de muñeca. Contactamos gracias a Txema Urrutia, médico de Aspe, y fuimos los dos el 3 de enero a pasar consulta. Nos dijo lo que tenía, por la tarde me operó y volvimos. Al final fue una operación simple, sin riesgo.

– A partir de ahí ve la luz...

– Sí. Él nos dijo que la recuperación duraría tres o cuatro meses porque como me hizo un corte en la muñeca y tenía cicatriz, necesitaba un tiempo. Pero ya sin dolor todo era distinto.

– ¿Cuándo comienza a tocar pelota?

– Más o menos hacia finales de febrero. Empecé poco a poco con la goxua. Llevaba mucho tiempo sin jugar a pelota y principalmente tenía que hacer las manos porque al estar tiempo sin jugar se me habían ablandado. Todo el rato tuve muy buenas sensaciones, fui adquiriendo confianza y a primeros de marzo empecé con pelota dura.

Futuro «No me quiero poner ningún objetivo en mi cabeza porque para mí ya es un regalo disfrutar de esta oportunidad»

– ¿Cómo es ese momento en el que comienza a pelotear y ve que el dolor ha desaparecido?

– Fue una liberación impresionante porque cuando comenzaron los dolores cada pelotazo era un sufrimiento para mí porque me daba un latigazo tremendo en la muñeca. No podía soportar el impacto de la pelota, sufría un montón y no podía rendir al cien por cien. No tener dolores fue una emoción, una liberación y una sensación de tranquilidad impresionante.

– ¿Llegó a ponerse en lo peor?

– Sí, en mi mente tenía que mi carrera como pelotari se había terminado. No sabía lo que tenía. En las resonancias se veía que la estructura de la muñeca, del brazo y de las manos estaba perfecta. Era algo muy raro a lo que no le encontrábamos solución. Me puse en lo peor hasta que apareció Francisco Piñal. Para entonces estaba mentalizado de que mi carrera deportiva había terminado.

– Y lo que son las cosas, en esos meses le surge la posibilidad de trabajar como profesor...

– Así es. Tuve la oportunidad de comenzar en la escuela de Salesianos de Urnieta como docente. Yo tenía terminada mi carrera de Empresariales en la UPVy me ha venido muy bien porque me he despreocupado un poco de la pelota. Al estar lesionado pasas muchas horas fuera de tu normalidad. Había horas en las que no sabía qué hacer y le daba muchas vueltas a la cabeza. Me llegó la oportunidad y empecé a dar clases y la verdad es que estoy contento porque para mí era otra motivación. Además tenía la cabeza ocupada y eso me ha ayudado a que este tiempo haya sido más ameno.

– ¿Qué asignatura imparte?

– Doy clases de matemáticas en 3º y 4º de la ESO y ahora el módulo IPE ( Itinerario Personal para la Empleabilidad) que antes era FOL (Formación y Orientación Laboral) en ciclos formativos.

– Entonces se acordaría de cuando de pequeño los padres le recalcan a uno que lo primero son los estudios...

– Sí, al final la pelota sabemos que solamente dura unos años. No todo es la pelota. Tener estudios es importante, siempre me lo han inculcado mis padres y esta vez me ha servido para empezar a trabajar como docente, una experiencia de la que estoy disfrutando un montón.

– Imagino que ahora que regresa a los frontones su objetivo es tener continuidad pensando ya en el verano...

– A ver qué tal me responde la mano. Tengo la confianza de que no me va a doler y estoy tranquilo por esa parte. Pero primero tengo que coger ritmo porque llevo mucho tiempo sin entrenar de forma continua. No me quiero poner ningún objetivo en mi cabeza porque para mí ya es un regalo poder disfrutar de esta oportunidad porque, como te decía, me vi fuera de la pelota. Ahora quiero disfrutar al máximo. No sé hasta qué punto podré llegar, pero lo principal es que no me duela la muñeca y tenga continuidad.

– Supongo que llevará gente a Villabona para un partido tan especial.

– Sí, siendo el partido tan cerca de mi pueblo, la gente y mi entorno cercano se han animado y ya he reservado entradas.

– ¿Siente los nervios de un debut?

– No, no tanto. Ya llevamos tiempo en este mundillo y estamos acostumbrados a diferentes circunstancias. Estoy tranquilo aunque obviamente tengo ese gusanillo de volver a jugar.

– Durante este tiempo, ¿ha seguido la pelota o ha preferido desconectar?

– Si te soy sincero, he desconectado totalmente. He visto algún partido por televisión en casa o en los bares, pero no de una forma continua. Por ejemplo, perdí interés en el Parejas. Pienso que cuando estás en el frontón jugando a pelota disfrutas un montón, pero cuando estás lesionado también hay que saber disfrutar ese momento. Hay un montón de planes que no puedes hacer cuando juegas a pelota y he aprovechado para hacer algunos.