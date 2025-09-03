Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Altuna III y Ezkurdia formando pareja en el Beti Alai de Ordizia ante Peio Etxeberria y Tolosa. i Iñigo Royo
Pelota

«Da un poco de miedo, pero es motivante»

Joseba Ezkurdia, que fue zaguero hasta los 17 años, volverá a ocupar esta posición en San Mateo por cuarta vez desde que es profesional, todas ellas acompañando a Altuna III

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:43

Una de las grandes atracciones de la feria de San Mateo será la pareja formada por Altuna III y Ezkurdia. La presencia del delantero de ... Arbizu como zaguero supone un aliciente por lo novedoso, aunque lo cierto es que no es la primera vez que actuará como guardaespaldas ya que desde que es profesional lo ha hecho antes en tres ocasiones. Y todas ellas escoltando al campeón de Amezketa. El balance: dos victorias y una derrota. «Da un poco miedo, de respeto. La empresa me lo propuso y... Al mismo tiempo es motivante y jugar con Jokin siempre es bonito», desveló el navarro sobre su nueva posición el lunes en el acto de presentación.

