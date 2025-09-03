«Da un poco de miedo, pero es motivante»

Una de las grandes atracciones de la feria de San Mateo será la pareja formada por Altuna III y Ezkurdia. La presencia del delantero de ... Arbizu como zaguero supone un aliciente por lo novedoso, aunque lo cierto es que no es la primera vez que actuará como guardaespaldas ya que desde que es profesional lo ha hecho antes en tres ocasiones. Y todas ellas escoltando al campeón de Amezketa. El balance: dos victorias y una derrota. «Da un poco miedo, de respeto. La empresa me lo propuso y... Al mismo tiempo es motivante y jugar con Jokin siempre es bonito», desveló el navarro sobre su nueva posición el lunes en el acto de presentación.

No resulta extraño ver durante el verano algunas combinaciones novedosas dentro de un torneo. Las empresas suelen buscar nuevas fórmulas que atraigan al pelotazale al frontón. Eso y unos cuadros cada vez más reducidos, así como bajas como la de Xabi Tolosa, han llevado a Aspe a reclutar a Ezkurdia para la zaga, una posición que no le es desconocida. «En cadetes formé pareja con Ansotegi. Pase a delantero con 17 años», recordaba el de Arbizu poco antes de jugar el año pasado en Ordizia como escudero de Altuna III por tercera vez.

La primera fue el 28 de agosto de 2018 durante el Desafío del Txakoli del Donostia Hiria. Aquel día Altuna III y él se midieron a otra pareja de delanteros, la formada por Artola y Olaizola II, repitiendo la fórmula que el año anterior habían protagonizado Bengoetxea VI y Urrutikoetxea ante Altuna II e Irribarria. Altuna III y Ezkurdia perdieron por 22-12 tras 411 pelotazos y 50 minutos en los que Ezkurdia hizo dos tantos y perdió tres pelotas. Debut discreto.

Ezkurdia jugó como zaguero en cadetes y no fue hasta los 17 años cuando pasó a jugar como delantero

Hubo que esperar un lustro para volver a verle en la zaga, de nuevo con Altuna. Sucedió el 31 de julio de 2023 en el Izarraitz de Azpeitia, en la celebración de San Ignacio. «Me llamó Inaxio Errandonea a primera hora de la mañana y di el visto bueno enseguida. Desde el primer momento me lo tomé como un reto», señalaba entonces un Ezkurdia que esta vez se llevó el triunfo por 22-16 ante una pareja de quilates como la que formaban Elordi y Zabaleta, campeones del Parejas cuatro meses antes. Dos tantos sumó el de Arbizu, que cometió cuatro errores, tres menos que el zaguero de Etxarren.

La última ocasión en la que Ezkurdia actuó como guardaespaldas de Altuna fue el 26 de julio del pasado año en el Beti Alai de Ordizia, donde también lograron la victoria por 22-8 ante el binomio formado por Peio Etxeberria y Tolosa. El navarro, que cuajó probablemente su mejor partido como zaguero, firmó dos tantos por otros tantos errores.

El último ejemplo

Ezkurdia representa el último ejemplo de pelotari que es capaz de adaptarse a jugar en cualquier posición. Antes lo fueron Berasaluze IV, que jugó numerosos partidos como zaguero; Aimar Olaizola y Juan Martínez de Irujo, que en San Mateo 2009 se enfrentaron en otro partido de delanteros con Berasaluze VIII y Xala como compañeros, respectivamente; el mencionado Iker Irribarria o Mikel Urrutikoetxea.

El delantero de Zaratamo, que el próximo día 20 colgará el gerriko en Bilbao, es hasta hoy el único delantero que ha sido capaz de coronarse campeón del Parejas jugando como zaguero junto a Aimar Olaizola. Como Ezkurdia, también había sido zaguero de joven junto a su amigo y botillero Inhar Jaka y aprovechó aquella experiencia para calarse la txapela por parejas en 2016 en una final que ganaban a Irujo y Rezusta 16-10 y que finalizó antes de tiempo por lesión del delantero de Ibero en un dedo.

Repetiría final en 2020 ante Ezkurdia y Martija, pero la txapela fue para el de Arbizu. Quién sabe si en el próximo Parejas...