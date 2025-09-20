Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juanenea ataca la pelota ante la mirada de Ansa II, este sábado en Galarreta. Borja Luna

Su mejor actuación da la final a Juanenea

El de Saldias comienza mejor la semifinal y frena los intentos de reacción de un Ansa II debilitado a la hora de sacar

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:04

Aritz Juanenea jugará su segunda final del Campeonato Individual-Eusko Label de remonte dos años después de la primera. Si en 2023 tuvo como rival ... a Imanol Ansa, a quien doblegó este sábado 24-30 en la semifinal, el próximo sábado en Galarreta dispondrá de una nueva oportunidad de calarse la txapela, esta vez frente a Endika Barrenetxea.

