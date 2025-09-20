Su mejor actuación da la final a Juanenea

Aritz Juanenea jugará su segunda final del Campeonato Individual-Eusko Label de remonte dos años después de la primera. Si en 2023 tuvo como rival ... a Imanol Ansa, a quien doblegó este sábado 24-30 en la semifinal, el próximo sábado en Galarreta dispondrá de una nueva oportunidad de calarse la txapela, esta vez frente a Endika Barrenetxea.

Su mejor actuación en lo que va de torneo proporciona a Juanenea el billete para la final. Sacó mejor –sobre todo al principio con tres tantos directos seguidos–, volvió a demostrar recursos técnicos a la hora de defender e incorporó a sus pelotazos la velocidad que les había faltado contra Barrenetxea y Azpiroz. Buscó el rebote, lo encontró y desplazó a Ansa de su radio de acción preferido. El de Saldias llega a la final en su mejor momento.

Ansa II 24 - 30 Juanenea Tiempo de juego 9 minutos y 43 segundos.

Pelotazos a buena 208

Tantos de saque Ansa II, 1. Juanenea, 7.

Faltas de saque Ansa II, 2. Juanenea, 1.

Tantos en juego Ansa, 19. Juanenea, 19.

Tantos perdidos Ansa II, 2. Juanenea, 3.

Marcador 0-3, 1-3, 1-5, 2-5, 2-7, 3-7, 3-11, 6-11, 6-12, 7-12, 7-13, 9-13, 9-14, 10-14, 10-17, 12-17, 12-18, 13-18, 13-21, 15-21, 15-22, 19-22, 19-23, 21-23, 21-25, 22-25, 22-26, 23-26, 23-29, 24-29 y 24-30.

Tantos de diez o más pelotazos dos, ambos obra de Juanenea.

Momios de salida 100 a 70 por Ansa II

Botilleros ulen Loitegi ocupó la silla de Ansa y Aimar Jabalera, la de Juanenea

El inicio del duelo concedió a Juanenea ventajas, 3-11 y 10-17, que supo administrar a continuación. Frenó los intentos de reacción de Ansa II, penalizado por la debilidad en el saque. Sus primeros disparos no tuvieron nada ver con aquellos que martillearon a Azpiroz en el choque inaugural de la liguilla. Si entonces logró once tantos y tres faltas, en esta ocasión sumó uno en el apartado positivo y dos en el negativo. No ha perdido un ápice de rapidez en las piernas, pero la lesión en el brazo le ha condicionado en sus últimas apariciones.

Rehecho del 13-21, el de Urnieta redujo a dos tantos su desventaja en el 21-23. La semifinal volvía a estar abierta. Dudaba Juanenea, que puso en juego la pelota más seca. Entraron en el peloteo y resolvió el de Saldias gracias a un rebotazo de derecha con el que rebasó a Ansa. Respiró. Probó Imanol a sacar del centro. En vano. El billete llevaba otro nombre.