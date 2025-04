Iñaki Artola: «Le he dado más importancia a llegar bien, con hambre de pelota y fresco físicamente, que al haber entrenado mucho»

Si Altuna llega descansado, todo lo contrario le sucede a un Iñaki Artola que tras jugar la final del Parejas apenas ha tenido tiempo para ... preparar el Manomanista. Este miércoles en el Labrit separó junto a Elordi las pelotas con las que jugarán el sábado y aunque dijollegar bien, reconoció que le hubiera gustado tener un poco más de tiempo.

«He entrenado a gusto. Estoy bien de manos y sin dolores. Es verdad que me costó un poco recuperar el cansancio, pero teniendo dos semanas no hay excusas», dijo el de Alegia, que confirmó que no ha realizado una «preparación específica» para este campeonato, más allá del entrenamiento que realizó antes de la elección. «Quería hacer un entrenamiento, más que nada para situarme en el frontón y hacer unos saques. Le he dado más importancia a llegar bien, con hambre de pelota y fresco físicamente, que al haber entrenado mucho», explicó Artola que sabe que esta preparación no es la mejor. «Lo ideal, si pudiera elegir, hubiera sido hacer dos o tres entrenamientos buenos y unos entrenamientos físicos buenos también. Pero aquí lo ideal no existe. Pasa muy pocas veces. He llegado después de jugar unos partidos seguidos, encanchado como solemos decir los pelotaris, y prefiero eso que haber estado un mes sin jugar y haber hecho diez entrenamientos».

Su receta para derrotar a Elordi pasa por «el saque y el resto». Destacó que «Elordi saca muy bien y aprovecha el saque-remate. Delante es un pelotari muy peligroso así que le tendré que tener lejos del frontis».

Sobre el material, señaló que «no había tanta diferencia. Yo he cogido las más vivas y él las más bajas no las ha cogido. Igual había dos o tres más sosas pero no las hemos cogido».

«Yo no he salido tan contento», dijo Elordi. «Él ha elegido dos pelotas que me han gustado más que las mías porque tenían algo más de gracia. El resto me ha parecido soso para un mano a mano de primera».

El vizcaíno confirmó también haber dejado atrás sus problemas en la mano: «Está muy bien. Hice un par de entrenamientos buenos y la mano me respondió. Finalicé el partido sin ningún dolor. Ese tema está zanjado».