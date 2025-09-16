Torneo de pelota Abanca Bankoa - DV 2025 Grupos y calendario de partidos del campeonato de pelota Abanca Bankoa - DV, tanto en categoría masculina como en femenina

El torneo de pelota Abanac Bankoa- 2025 arranca el 20 de septiembre, tanto en categoría senior como en promesas, y se desarrollará hasta el 13 de diciembre, cuando se dispute la gran final en Zumarraga. En féminas, el campeonato comenzará el 7 de noviembre. Consulta los grupos y las clasificaciones del torneo de pelota Abanca Bankoa-DV.