Torneo de pelota Abanca Bankoa - DV 2025

Grupos y calendario de partidos del campeonato de pelota Abanca Bankoa - DV, tanto en categoría masculina como en femenina

DV

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:04

El torneo de pelota Abanac Bankoa- 2025 arranca el 20 de septiembre, tanto en categoría senior como en promesas, y se desarrollará hasta el 13 de diciembre, cuando se dispute la gran final en Zumarraga. En féminas, el campeonato comenzará el 7 de noviembre. Consulta los grupos y las clasificaciones del torneo de pelota Abanca Bankoa-DV.

