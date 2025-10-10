Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josu Igoa, compañero hoy de Canseco, en el Biharko Izarrak de Mallabia. Ignacio Pérez
Torneo Bankoa Abanca-DV

Canseco y Salinas, perlas riojanas en Fuenmayor

La presencia de dos zagueros locales luce en el cartel que pone punto final a la primera ronda esta tarde

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:50

Comenta

Los zagueros riojanos Álvaro Canseco (Madrid, 2006) y David Salinas (Briñas, 2008) ponen el toque local al cartel que cierra la primera ronda del Torneo ... Bankoa ABANCA-DV esta tarde a partir de las 19.00 horas en Fuenmayor. Reclutados ambos por Aspe con vistas al futuro, hasta el momento han ofrecido detalles que deben confirmar con el tiempo. Están ante una buena oportunidad.

