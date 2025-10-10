Canseco y Salinas, perlas riojanas en Fuenmayor

Los zagueros riojanos Álvaro Canseco (Madrid, 2006) y David Salinas (Briñas, 2008) ponen el toque local al cartel que cierra la primera ronda del Torneo ... Bankoa ABANCA-DV esta tarde a partir de las 19.00 horas en Fuenmayor. Reclutados ambos por Aspe con vistas al futuro, hasta el momento han ofrecido detalles que deben confirmar con el tiempo. Están ante una buena oportunidad.

Josu Igoa (Etxarri, 2002), ganador sénior de este torneo hace tres ediciones junto al ahora profesional Gorka Ugartemendia, debe aportar experiencia y saber estar a Canseco, quien se caló la txapela en 2023 pero en promesas y al lado de Sarasibar. Tienen enfrente a Bingen Beitia (Zeanuri, 2006), que viene de completar un verano interesante, y Markel Calvo (Markina, 2006), llamado a confirmar entre los séniors los apuntes positivos de su reciente época juvenil.

Canseco trabaja para recuperar el sitio que su chispa y su pegada con las dos manos le auguraban. La rotura en un cartílago de la rodilla izquierda en verano del año pasado le obligó a parar cerca de siete meses. La lesión frenó una trayectoria esperanzadora. Gustaron sus prestaciones en el último Torneo de El Antiguo.

Abre el programa de hoy la eliminatoria de promesas que Julen Rekalde (Iraizotz, 2007) y David Salinas disputan frente a Unax Madina (Beasain, 2007) y Dorkaitz Meabe (Dima, 2007). Los cuatro son noveles en la competición. En La Rioja hablan muy bien de la zurda de Salinas.

Los ganadores de Fuenmayor quedarán convocados para los compromisos de octavos de final del domingo 2 de noviembre por la tarde en Matiena.