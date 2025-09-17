La misma aventura para distintas generaciones

Joseba Lezeta San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El partido disputado el 7 de noviembre de 1992 en el frontón Zubikoa de Oñati por Juantxo Koka, posteriormente delantero campeón del Parejas, y el llorado Kepa Arroitajauregi contra Unai Urretabizkaia y Txo de Bermeo dio comienzo a esta aventura. Casi treinta y tres años después aquel Torneo EL DIARIO VASCO ha añadido el apellido Abanca Bankoa a su denominación desde 2011, pasó de una sede única a la rotación por pueblos y ciudades, asentó una fórmula de dos categorías –promesas y sénior, en este caso con límite de 24 años–, sus finales han tenido lugar en varios frontones e incorporó en 2018 la competición de mujeres del cuatro y medio.

La aventura es la misma ahora. Como la ilusión. Cambian los jóvenes protagonistas. De hecho, entre los actuales participantes figura Beñat Apezetxea, hijo del ganador de aquella primera edición mano a mano en toda la cancha, Juantxo Apezetxea.

Disputada desde 1992 con la única y obligada interrupción de 2020 debido a la pandemia, el Torneo Abanca Bankoa-DV ofrece de nuevo un menú interesante a partir de este sábado a las 17.00 horas en Getaria, en el Sahatsaga, escenario habitual para el arranque de un calendario que se extenderá hasta navidades, hasta el sábado 27 de diciembre, fecha señalada en horario matinal para las finales en el Beloki de Zumarraga.

Y comienza con una excelente noticia. Ekhi Irribarria, el hermano pequeño del doble campeón manomanista, del ganador más joven en la historia de la competición reina, figura en la parrilla de salida. Ausente este verano en el Dinastía Etxabe de Zumaia, en el Torneo de El Antiguo y en el Memorial Etxandi de Lezo, tres citas donde le esperaban con los brazos abiertos, su salud mejora, su grado de preocupación disminuye y el delantero subcampeón de 2024 está programado en el compromiso de octavos de final del viernes 31 en Leitza. Ahora en las filas del Tolosa tras dejar la disciplina del Lapke de Zestoa, el de Arama forma pareja con Sotil.

Como en su día hicieran Juan Luis Ubera y Miguel Etxaniz al frente de la organización, Aitor Atxotegi, Iñigo Irureta y Andoni Aldape –subcampeón promesa del torneo en 2005– vuelven a diseñar las parejas, los grupos y los cuadros de competición en función de criterios deportivos sujetos a debate y discusión, como no puede ser de otra manera. Pero cargados a la vez de honestidad. Elegir a unos significa dejar fuera a otros, circunstancia imposible de evitar en este caso o en otros similares.

Vuelven a estar los pelotaris aficionados y juveniles más prometedores de la actualidad, combinados de tal manera que puedan dar lo mejor de sí en la cancha al mismo tiempo que se pretende mantener un equilibrio siempre difícil entre las parejas con el fin de salvaguardar el interés de los diferentes compromisos.

Variedad de recorridos

Entre los participantes figuran jóvenes candidatos a irrupciones tempranas como las llevadas a cabo en su día por Olaizola II, Barriola y Mikel Goñi, más tarde Altuna III o recientemente Iztueta; aspirantes a explosiones tardías pero igualmente espectaculares como aquella de Martínez de Irujo en 2002; manistas con evoluciones pausadas y a la vez seguras al estilo de Mikel Urrutikoetxea y Joseba Ezkurdia; o cocinadas a fuego lento como la de Fernando Goñi. En la variedad está el gusto.

Villabona es la novedad desde el punto de vista de los frontones en un esquema clásico que conserva la mayoría de pueblos. Falta esta vez el Labrit de Pamplona, cerrado por obras. Con Gipuzkoa como base principal, hay visitas a Bizkaia, Navarra y La Rioja, representada otra vez por Fuenmayor.

En un calendario con citas semanales a excepción de las dos funciones encadenadas entre final de octubre y comienzo de noviembre, cambian respecto a 2024 dos de las cuatro sedes de cuartos de final. Entran Eibar y Oiar-tzun para acompañar a Idiazabal y Zestoa. Precisamente las citas del Astelena y del Madalensoro coinciden con las fechas de la Liga de Naciones en Bilbao, donde estarán Euskal selekzioa y España, lo cual puede provocar alguna duplicidad a los pelotaris.

Repiten en semifinales dos plazas históricas: el Atano III de Donostia y el Beotibar de Tolosa. Habrá asimismo un paréntesis de quince días entre la segunda jornada de semifinales y las finales con el fin de que los pelotaris preparen el asalto al título de la mejor manera posible. Por delante, tres meses y medio de pelota y de ilusión a raudales.

Abanca Bankoaren oparia pilotariei Abanca Bankoa etxe babesleak motxilatxo bana oparitu zien DV Gunean egindako aurkezpen ekitaldira azaldutako pilotarig guztiei. Jesús Suárez zuzendari nagusiak, Susana Celayetak, Roberto Marcosek Edurne Blancok, Lourdes Ruizek, Edi Martínek, Iñigo Rincónek eta Iñigo Aramendik ordezkatu zuten banketxea ekitaldian. Bertan izan ziren baita finalak hamabigarrenez –hirugarren urtez jarraian– hartuko dituen Zumarragako alkatea, Mikel Serrano, eta Donostiako kirol zinegotzia, Iñaki Gabarain. Gipuzkoako hiriburuan jokatuko da final-aurrekoetako lehen jardunaldia.