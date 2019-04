Pelota Un latigazo en el bíceps del brazo derecho deja sin sueño a Peña II Jon Ander Peña en una foto de archivo / DV El delantero tolosarra suspendió cuando en el marcador del Labrit figuraba un 12-0 a favor de Agirre, que engrosala nómina de Baiko en el Manomanista de Primera ENRIQUE ECHAVARREN Sábado, 13 abril 2019, 19:41

El sueño de Jon Ander Peña tendrá que esperar. El delantero tolosarra tuvo que suspender la previa del Manomanista de Primera que le enfrentaba ayer en el Labrit de Pamplona a Asier Agirre cuando en el 12-0 sufrió un latigazo en el bíceps del brazo derecho al soltar un sotamano. Peña II solicitó permiso al juez para ser tratado en vestuarios por el doctor Iñigo Simón, pero no se lo concedió. Tuvo que interceder el galeno de Baiko para que cambiara de opinión. Peña enfiló el camino con un más que evidente malestar. El brazo se resentía, algo iba mal. El partido peligraba, sus ilusiones también. No tardó demasiado en regresar a la cancha. Se dirigió al juez principal y le comunicó que suspendía, que en esas condiciones no podía seguir jugando. Peña se retiró a vestuarios cabizbajo, el anhelo de jugar en Primera se había desvanecido de nuevo. Sus dos intentos anteriores, en las finales del Cuatro y Medio Promoción de 2017 y 2018, resultaron infructuosos. A la tercera tampoco fue la vencida.

Al tolosarra parece haberle mirado un tuerto este año. El último día de carnavales de Tolosa padeció una luxación en el hombro izquierdo en el Beotibar al golpearse contra la pared en su intento de devolver una pelota en un partido de empresa. Casi mes y medio de baja. Y ahora esto. Más mala suerte imposible. «He sentido un latigazo en el brazo y la primera sensación ha sido mala. Me he hecho daño al querer pegarle la pelota atrás.