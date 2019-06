Pelota Irribarria y Urrutikoetxea eligen «pelotas similares» Los dos jugadores, tras la elección de material. / ASPE El de Zaratamo apenas observa diferencias entre «las diez que formaban el lote» JOSEBA LEZETA Bilbao Jueves, 6 junio 2019, 13:56

La elección de material para la final del Manomanista que Mikel Urrutikoetxea e Iker Irribarria disputarán la tarde del domingo en el Bizkaia de Bilbao no ha deparado polémicas este jueves. Los dos protagonistas han aceptado de buen grado lo que han encontrado en el lote presentado por el seleccionador Martin Alustiza. «Las dos suyas son similares a las dos mías», han coincidido ambos.

Urritikoetxea, acompañado de Rubén Beloki, intendente de Baiko, ha empleado más tiempo porque «había muchas pelotas parecidas y he tenido dudas». El de Zaratamo ha optado por dos de 106.6 y 106 gramos.

Son ligeramente menos pesadas que las separadas por Irribarria, asesorado por Jon Apezetxea, su antiguo botillero y responsable del apartado del material en Aspe. El de Arama, quien apunta que «las de Urruti quizá andan por abajo más que las mías, ha optado por una pelota de 106.1 y otra de 105.6. Durante todo el Manomanista ha abundado el material situado en el abanico entre los 106 y 107 gramos.

Irribarria está satisfecho «con el trabajo realizado» en las tres semanas previas a la final y añade que «aunque las tres semanas de espera» por el aplazamiento «se me han hecho largas, no he sufrido ningún contratiempo».

Mikel Urrutikoetxea, por su lado, ha recuperado la zurda a tiempo. «La primera semana después de la semifinal contra Ezkurdia tuve inflamada la mano, pero después bajó y esta última semana he soltado el brazo a la pelota sin ningún problema. La mano no será excusa», insiste.