«Imanol López es un maestro». La afirmación corresponde a un veterano pelotazale de Gernika que tuvo el honor de ver jugar al 'Sultán' Patxi ... Txurruka, legendario zaguero mutrikuarra. Sabe de qué habla. No hay pelota difícil para el zumaiarra, prodigio de técnica, de saber estar, de anticipación, de juego con mayúsculas. Lo ha demostrado una vez más, esta vez en el Balda, frontón que conoce de sus visitas con la empresa Jai Alive y donde ha desplegado su calidad en la final four del Jai Alai League, organizada por Eraman!

Barandika y López, campeones en 2024 en el Ezkurdi de Durango, asaltan esta vez el Balda y retienen el gerriko de oro que les acredita como vencedores del torneo que cierra la temporada con la presencia de los ocho mejores puntistas del ranking. Y lo hacen con brillantez al batir a Urreisti y Basque en dos sets, desequilibrado el primero tanto en el juego como en el marcador (6-15) y competido e incierto el segundo (12-15).

Urreisti-Basque 0 - 2 Barandika-López Tiempo de juego 65 minutos y 32 segundos.

Pelotazos a buena 347

Tantos en juego Urreisti, 8. Basque, 7. Barandika, 10. López, 4.

Tantos perdidos Urreisti, 10. Basque, 5. Barandika, 2. López, 1.

Primer set 2-0, 2-1, 3-1. 3-7, 5-7 5-11, 6-11 y 6-15.

Segundo set 3-0, 3-2, 4-2, 4-4, 6-4, 6-6, 7-6, 7-8, 10-8, 10-13, 11-13, 11-14, 12-14 y 12-15.

Imanol López falló una sola pelota durante los 65 minutos de la final en un ejercicio asombroso de seguridad a sus 41 años. Trabaja de maravilla con el revés y cruza con la derecha. Ha sustituido la frescura por la experiencia, por una solidez que el paso del tiempo no agrieta. Ni siquiera araña.

Barandika ha demostrado ser un gran complemento para un zaguero que reaccionó a tiempo durante la campaña puntista para remontar puestos en agosto y alcanzar la cuarta plaza entre los puntistas de su posición, que concedía el último pasaporte para el Carmelo Balda. Una vez en Donostia, ha impartido dos masters, el primero en la semifinal y el segundo en la final.

Barandika rebotea de derecha con elegancia y potencia. Es una de sus armas. Con el saque, a pesar de cometer la quinta pasa que elimina la opción de un segundo intento, dificultó los remates al resto del habilidoso Urreisti. Y en la recta final emergió con cuatro remates fundamentales, incluida la cortada del último tanto.

Basque, flojo al inicio, cuajó un espléndido segundo set en el que tuteó a López. De menos a más, metió en su cesta pelotas con etiqueta de imposibles. Boteprontos, botecorridos en los que se elevó por la pared izquierda, arrimadas... Espectacular.

Le faltó regularidad a su delantero, Urreisti, autor de remates formidables como aquel del 2-0 en el que reboteó de derecha al ancho o la dos paredes del 6-4 tras mover la pelota a todos los rincones. Falló mucho, demasiado a fin de cuentas. Las diez pelotas perdidas por el mutrikuarra pesaron en el desenlace después de ir por delante 10-8 en un set que necesitaban ganar para forzar el desempate. La pareja campeona no regaló nada.

Remontan Elaia y Maia

Quienes sí remontaron fueron Elaia Gogenola y Maia Goikoetxea, ambas de Berriatua, después de caer 15-9 en el set que abrió su final. Arai Lejardi llevaba la voz cantante. Si no hay pelota mala para López, otro tanto vale para la zaguera de Markina, a quien curiosamente se le cayó de la cesta la más fácil de la noche. Además, en un momento inoportuno, con 13-13 en el segundo set después de ir13-11 por delante.

Sorozabal-Arai 1 - 2 Elaia-Maia Pelotazos a buena 325

Tantos en juego Sorozabal, 7. Arai, 9. Elaia, 11. Maia, 7.

Tantos perdidos Sorozabal, 9. Arai, 1. Elaia, 5. Maia, 9.

Primer set 1-0, 1-1, 4-1, 4-3, 6-3, 6-4, 7-4, 7-5, 13-5, 13-9 y 15-9.

Segundo set 1-0, 1-3, 2-3, 2-4, 7-4, 7-7, 8-7, 8-10, 11-10, 11-11, 13-11 y 13-15.

Desempate 0-3, 1-3, 1-4, 2-4 y 2-5.

Elaia, protagonista de jugadas preciosas, y Maia ya dominaban el peloteo para entonces y lo aprovecharon en el desempate. La delantera ejecutó una dejada de costado y la zaguera, otra de revés. Perdió pelotas claves Sorozabal.