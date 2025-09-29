Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Maia Goikoetxea, Imanol López, Elaia Gogenola y Xabier Barandika, con las txapelas de campeones. Arizmendi

Imanol López es un maestro

Barandika y el zumaiarra retienen el gerriko de oro de la Jai Alai League al derrotar a Urreisti y Basque, espléndido en el segundo joko

Joseba Lezeta

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:27

«Imanol López es un maestro». La afirmación corresponde a un veterano pelotazale de Gernika que tuvo el honor de ver jugar al 'Sultán' Patxi ... Txurruka, legendario zaguero mutrikuarra. Sabe de qué habla. No hay pelota difícil para el zumaiarra, prodigio de técnica, de saber estar, de anticipación, de juego con mayúsculas. Lo ha demostrado una vez más, esta vez en el Balda, frontón que conoce de sus visitas con la empresa Jai Alive y donde ha desplegado su calidad en la final four del Jai Alai League, organizada por Eraman!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  4. 4 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  5. 5 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  6. 6

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  9. 9

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  10. 10 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Imanol López es un maestro

Imanol López es un maestro