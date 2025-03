Fallece el padre de Joseba Ezkurdia horas después de calarse la txapela

Mattin Ezkurdia, padre de Joseba, ha fallecido este mediodía como consecuencia de una larga enfermedad que le mantenía ingresado en el hospital desde hace varios ... días. De hecho, esta misma mañana el delantero de Aspe viajaba hacia San Sebastián para acudir a la presentación del Manomanista cuando ha recibido una llamada que le ha obligado a darse la vuelta hacia Pamplona ante la gravedad del estado de su padre. Poco después ha fallecido.

Lo primero que hizo el domingo Joseba Ezkurdia tras abandonar el Navarra Arena, donde estuvieron presentes numerosos familiares, fue acudir al centro hospitalario en el que se encontraba su padre para llevarle la txapela que ya le había dedicado en el mismo frontón. «Esta txapela es para mi padre y mi madre, porque ellos sí que son unos campeones», dijo.

El domingo, en el podio, se vio al Ezkurdia más emocionado tras romper a llorar. «No están siendo días ni meses fáciles y cuando acabas, aguantas, pero luego me he roto. Te acuerdas de muchas cosas porque repito que no están siendo momentos fáciles», explicó con la voz entrecortada por la emoción.

Este martes estaba previsto que Ezkurdia estuviera presente en la elección de material que tiene que llevarse a cabo en el Gurea de Azkoitia donde el viernes debuta en el Manomanista ante Larrazabal.