Joanes Bakaikoa: «Jugar la liguilla es un chute de energía»

Joanes Bakaikoa protagonizó la gran sorpresa de los octavos de final al eliminar en Alegia a Artola para plantarse por primera vez en una liguilla ... de cuartos de final de un torneo de Primera. «Estoy muy contento. Entrar en la liguilla era el objetivo que tenía en mente porque nunca lo había conseguido», comenta el de Etxarri-Aranatz. «Es algo que estaba buscando, pero por una cosa o por otra no había tenido opciones, aunque yo siempre he pensado que tenía nivel para estar ahí. Jugar la liguilla es un chute de energía para seguir adelante», afirma.

Tres veces campeón del Cuatro y Medio y dos del Manomanista Serie B, Bakaikoa, a sus 28 años, obtiene la recompensa que tanto había perseguido: «Me hace una ilusión terrible jugar esta liguilla. Entreno cada día para poder jugar con los mejores, es lo que más me motiva», señala el delantero navarro que llevó cabo una preparación concienzuda para rendir lo mejor posible en este torneo. «He podido prepararlo bien» , reconoce. «Comencé a finales de agosto con la preparación física y en septiembre, desde el inicio, comencé específicamente con frontón. No tuve demasiado partidos el último mes y pude entrenar bastante».

Así que cumplido su primer objetivo en este Cuatro y Medio, ahora en la liguilla el reto es «ser competitivo en todos los partidos, hacer bien las cosas y luego ya veremos el resultado. Lo que está claro es que si no das el cien por cien, aquí te pasan por encima».

«Me hace mucha ilusión poder jugar contra Altuna porque nunca he jugado en profesionales contra él. Será un partido que recordaré toda la vida pase lo que pase»

El grupo, desde luego, no es sencillo: «Es un grupo muy duro pero a la vez muy motivante. Peña II y Zabala son los dos finalistas del Torneo San Fermín del cuatro y medio y de Altuna poco hay que decir», comenta Bakaikoa que reconoce que «me hace mucha ilusión poder jugar contra Altuna porque nunca he jugado en profesionales contra él. Será un partido que recordaré toda la vida pase lo que pase».

Su primer adversario este domingo en Lekunberri será Javier Zabala: «Es un rival muy difícil. Es complicado saber cómo jugarle porque es un pelotari muy creativo que no sabes por dónde te va a salir ya que maneja todas las posturas. Tiene una izquierda que es una maravilla. Intentaré estar centrado todo el partido porque aunque tiene rachas que juega una barbaridad, luego tiene otras en las que no juega tanto y es ahí donde tengo que aprovechar mis oportunidades. Mentalmente tendré que ser duro y tendré que buscar que defienda porque si juega cómodo, juega una barbaridad».

También se estrenará en el Jaian Jai de Lekunberri, aunque conoce el frontón: «Me hace ilusión jugar ahí porque mi madre es de Alli, el pueblo de al lado. Es un frontón bueno para atacar porque es rápido».

A pocos meses de finalizar su contrato con Baiko –lo hará en marzo de 2026– este resultado no hace sino reforzale: «Cada uno tiene que hacer lo que está en su mano. Este año he ganado el Manomanista Promoción y en el Cuatro y Medio he conseguido entrar en la liguilla de Primera. Eso me quita presión e intentaré disfrutar algo más en la cancha».