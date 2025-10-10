Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bakaikoa ejecuta un gancho en su partido ante Artola de Alegia. Gorka Estrada
Pelota

Joanes Bakaikoa: «Jugar la liguilla es un chute de energía»

El de Etxarri-Aranatz es la gran sorpresa del Cuatro y Medio gracias a una clasificación que le sirvió para reivindicarse y que le «quita presión» a meses de finalizar su contrato

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:43

Joanes Bakaikoa protagonizó la gran sorpresa de los octavos de final al eliminar en Alegia a Artola para plantarse por primera vez en una liguilla ... de cuartos de final de un torneo de Primera. «Estoy muy contento. Entrar en la liguilla era el objetivo que tenía en mente porque nunca lo había conseguido», comenta el de Etxarri-Aranatz. «Es algo que estaba buscando, pero por una cosa o por otra no había tenido opciones, aunque yo siempre he pensado que tenía nivel para estar ahí. Jugar la liguilla es un chute de energía para seguir adelante», afirma.

