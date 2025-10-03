Bakaikoa funde a Artola en Alegia
El delantero navarro desgasta al guipuzcoano para rematarle en el tramo final y lograr su clasificación para la liguilla de cuartos
Alegia
Viernes, 3 de octubre 2025, 21:43
Primer partido del Cuatro y Medio y primera sorpresa del campeonato. Bakaikoa ha eliminado a Artola en Alegia, ante su gente, y accede a la ... liguilla de cuartos de final. El de Etxarri-Aranaz ha hecho de la defensa virtud, ha resistido las acometidas del delantero guipuzcoano durante buena parte del partido y gracias a su mejor condición física le ha rematado en el tramo final con un parcial de 1-8 que ha dejado frío al Elorri alegiarra.
El partido ha sido durísimo, de casi una hora de duración y en el que se han cruzado 356 pelotazos. Nada es sencillo cuando Bakaikoa está enfrente. El navarro ha comenzado mandado (3-5), pero un parcial de 6-0 ha encendido el frontón de Alegia. Eran los mejores momentos de Artola (9-5).
El guipuzcoano ha marcado el ritmo casi en cada tanto, pero le ha faltado un punto de agresividad para desarbolar a un Bakaikoa cuyas piernas le permiten llegar a todo. Se ha agarrado al partido y ha conseguido llegar igualado al tramo final (14-14).
Para entonces Artola ya daba muestras de cansancio, lo que ha aprovechado Bakaikoa para pasar al ataque y endosarle ese parcial de 1-8 con dos tantos de saque para rematar que han puesto el 22-15 final.
