Bakaikoa devuelve una pelota pegada a pared ante la mirada de Artola en el Elorri de Alegia. Gorka Estrada
Cuatro y Medio

Bakaikoa funde a Artola en Alegia

El delantero navarro desgasta al guipuzcoano para rematarle en el tramo final y lograr su clasificación para la liguilla de cuartos

Bruno Parcero

Bruno Parcero

Alegia

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:43

Comenta

Primer partido del Cuatro y Medio y primera sorpresa del campeonato. Bakaikoa ha eliminado a Artola en Alegia, ante su gente, y accede a la ... liguilla de cuartos de final. El de Etxarri-Aranaz ha hecho de la defensa virtud, ha resistido las acometidas del delantero guipuzcoano durante buena parte del partido y gracias a su mejor condición física le ha rematado en el tramo final con un parcial de 1-8 que ha dejado frío al Elorri alegiarra.

