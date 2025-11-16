Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PELOTA

Cartelera de pelota: resultados de ayer y partidos de hoy

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:47

Comenta

RESULTADOS

Baños de Río Tobía

Egiguren V y Gabirondo, 12; Salaberria y Eskuza, 22. Altuna III y Loza, 22; Darío y Martija, 13.

Olaberria

Cuatro y medio. Ados. Olatz Ruiz de Larramendi, 4; Iturriaga, 22. Mujika, 22; Arrastia, 19.

Galarreta de Hernani

Campeonato de Parejas. Segunda. Aiestaran hnos., 0; Deskarga y Martirena, 2 (11-15 y 14-15). Primera. Jabalera y Juanenea, 0; Ezkurra II y Larrañaga, 2 (3-15 y 12-15). Aldabe y Zubiri, 0; Goikoetxea V y Azpiroz, 2 (8-15 y 4-15).

HOY PROFESIONALES

Bizkaia de Bilbao

A las 5. Elordi y Rezusta contra Laso e Iztueta. Cuatro y Medio. Final. Peio Etxeberria contra Zabala.

HOY AFICIONADOS

Zestoa

A las 11 de la mañana. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos. Cuatro y medio. Gaminde contra Barrokal. Promesas. Nazabal y Okiñena contra Aldaz y Telletxea. Sénior. Eñaut Lizeaga y Bernaola contra Hormaetxe y Xhoe Lazkoz.

Amorebieta

A las 10. Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Promesas. Marta Gómez contra Galardi. Uxue Gómez contra Berasaluzxe. Élite. Arrizabalaga contra Capellán.

Doneztebe

A las 11.30. Bortz kirol. Iriarte contra Gogorza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  6. 6

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  7. 7

    Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial
  8. 8 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  9. 9

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  10. 10 «Sigo viendo a los perros que mataron a Lur en Errenteria»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cartelera de pelota: resultados de ayer y partidos de hoy