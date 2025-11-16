Cartelera de pelota: resultados de ayer y partidos de hoy
Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:47
RESULTADOS
Baños de Río Tobía
Egiguren V y Gabirondo, 12; Salaberria y Eskuza, 22. Altuna III y Loza, 22; Darío y Martija, 13.
Olaberria
Cuatro y medio. Ados. Olatz Ruiz de Larramendi, 4; Iturriaga, 22. Mujika, 22; Arrastia, 19.
Galarreta de Hernani
Campeonato de Parejas. Segunda. Aiestaran hnos., 0; Deskarga y Martirena, 2 (11-15 y 14-15). Primera. Jabalera y Juanenea, 0; Ezkurra II y Larrañaga, 2 (3-15 y 12-15). Aldabe y Zubiri, 0; Goikoetxea V y Azpiroz, 2 (8-15 y 4-15).
HOY PROFESIONALES
Bizkaia de Bilbao
A las 5. Elordi y Rezusta contra Laso e Iztueta. Cuatro y Medio. Final. Peio Etxeberria contra Zabala.
HOY AFICIONADOS
Zestoa
A las 11 de la mañana. Torneo Bankoa ABANCA-DV. Octavos. Cuatro y medio. Gaminde contra Barrokal. Promesas. Nazabal y Okiñena contra Aldaz y Telletxea. Sénior. Eñaut Lizeaga y Bernaola contra Hormaetxe y Xhoe Lazkoz.
Amorebieta
A las 10. Emakume Master Cup. Cuatro y medio. Promesas. Marta Gómez contra Galardi. Uxue Gómez contra Berasaluzxe. Élite. Arrizabalaga contra Capellán.
Doneztebe
A las 11.30. Bortz kirol. Iriarte contra Gogorza.