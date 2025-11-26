Unai Laso está listo para la batalla

Unai Laso era una de las grandes incógnitas de este Parejas. Su tendinopatía rotuliana en la rodilla derecha le había mantenido casi seis ... meses sin jugar un partido, teniendo que renunciar a defender su txapela en el Cuatro y Medio. Muchas horas de rehabilitación y de entrenamiento en el frontón pero apenas dos partidos de preparación en el Uranzu de Irun y en el Bizkaia Arena eran su bagaje para una cita exigente como es este campeonato. Sin embargo, su puesta de largo este lunes en el Beotibar junto a Albisu no pudo ser más alentadora. «Me he encontrado a gusto. Hemos hecho un buen partido. Sólidos y seguros», confirmó el de Bizkarreta tras la victoria ante Artola e Imaz (22-14).

«Me he visto bien de piernas», aseguró después. «Tenía dudas pero he trabajado bien y sabía que estaba bien de piernas. Y si estoy bien de piernas luego tengo chispa», añadió. Sus estadísticas no dejan lugar a la duda. Laso fue el pelotari que más entró en juego al dar 145 pelotazos, 17 más que Artola, 22 más que Imaz y 31 más que su compañero. Se anotó 14 tantos, tres con el saque y 11 en juego, en los que desplegó todos sus recursos. Cinco fueron dejadas, con mención especial a un sotamano al ancho para poner el 13-17 que arrancó los aplausos de los pelotazales presentes en el frontón. Y tampoco estuvo nada mal una dos paredes de volea que supuso el 11-10. Una pelota perdida fue su único lunar.

Su actuación el lunes en Tolosa fue equiparable a la de Altuna III el sábado en el Adarraga donde el de Amezketa también firmó 14 tantos, 12 en juego y dos tantos más con el saque. Ambos han sido sin duda los dos nombres propios de esta primera jornada del Parejas.

14 tantos hechos 11 fueron en juego y tres de saque

No deja de ser sorprendente semejante rendimiento después de tanto tiempo alejado de las canchas. Su última actuación en un campeonato oficial había sido la semifinal del Manomanista que le enfrentó precisamente a Altuna III en el Atano III el 17 de mayo. Pasó por el quirófano el 13 de junio y el 8 de noviembre, en Irun, en el telonero de la final del Cuatro y Medio Serie B, volvió a jugar un partido. Lo hizo en compañía de Ugartemendia ante Elordi y Gaskue con derrota (22-10), aunque lo importante de aquella primera toma de contacto donde evidenció no estar al cien por cien fue que no sintió dolor. «Estoy lejos de mi mejor nivel», dijo. «No he sentido dolor y salgo sin miedo», fue su conclusión positiva. No volvió a jugar hasta el 8 de noviembre en el Bizkaia Arena en el duelo por parejas previo a la final del Cuatro y Medio de primera. Jugó junto a Iztueta ante Elordi y Rezusta con victoria por 22-9 y dejando unas sensaciones en la cancha mucho más positivas. El lunes confirmó estar listo para la batalla.

Porque esta primera actuación de Laso ya ha servido para que muchos sitúen a la dupla que forma junto a Albisu como una de las favoritas a la txapela, aunque quizás sea pronto para afirmar tal cosa. Desde luego, motivación no le falta y no sólo por volver a disputar un campeonato medio año después, sino porque la pareja que forma con Albisu tiene una cuenta pendiente desde que en septiembre de 2020 Baiko le apartara del Parejas al no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato que le impidió jugar las dos últimas jornadas de la liguilla de semifinales. «Tenemos ganas de sacarnos esa espina», dijo el lunes. «Me hace mucha ilusión volver a jugar con él».