Laso se dispone a golpear la pelota en el Beotibar de Tolosa el pasado lunes. Lobo Altuna
Campeonato de Parejas

Unai Laso está listo para la batalla

El de Bizkarreta demostró en el Beotibar que ha dejado atrás su lesión de rodilla y su combinación con Albisu le motiva especialmente

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:51

Comenta

Unai Laso era una de las grandes incógnitas de este Parejas. Su tendinopatía rotuliana en la rodilla derecha le había mantenido casi seis ... meses sin jugar un partido, teniendo que renunciar a defender su txapela en el Cuatro y Medio. Muchas horas de rehabilitación y de entrenamiento en el frontón pero apenas dos partidos de preparación en el Uranzu de Irun y en el Bizkaia Arena eran su bagaje para una cita exigente como es este campeonato. Sin embargo, su puesta de largo este lunes en el Beotibar junto a Albisu no pudo ser más alentadora. «Me he encontrado a gusto. Hemos hecho un buen partido. Sólidos y seguros», confirmó el de Bizkarreta tras la victoria ante Artola e Imaz (22-14).

