Estreno con victoria de Laso y Albisu (14-22)

Laso y Albisu han respondido a las expectativas esperanzadoras que ha creado su unión para el presente Campeonato de Parejas al ganar 14-22 a ... Artola e Imaz en su estreno en la competición, este lunes en el Beotibar de Tolosa ante 509 espectadores. Unai Laso, autor de once tantos de jugada, ha vuelto con fuerza tras la larga convalecencia de su operación de rodilla y el zaguero ataundarra ha sido un buen complemento.

Artola e Imaz han protaginizado muy buen inicio, con pale estelar a cargo del delantero de Alegia. Resguardado bajo la capacidad de trabajo de Imaz, han mandado 11-7 en el marcaor y han resistido hasta el 13-14. Sin embargo, dominados en el peloteo durante mucho tiempo, han cedido en la parte final, cuando han aparecido la mayoría de sus errores.

El partido ha sido el primero del festival, ya que las empresas han decidido cambiar el orden del cartel debido a la humedad que ha asomado en la pared izquierda del frontón. Por fortuna se ha podido jugar con normalidad y sin dificultades insalvables durante los 66 minutos de juego. Han cruzado 510 pelotazos a buena.