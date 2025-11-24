Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Albisu y Laso celebran la victoria este lunes en el Beotibar. Lobo Altuna

Pelota - Campeonato de Parejas

Estreno con victoria de Laso y Albisu (14-22)

Artola e Imaz ceden en la parte final después de mandar 11-7 y resistir hasta el 13-14

Joseba Lezeta

Tolosa

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:44

Laso y Albisu han respondido a las expectativas esperanzadoras que ha creado su unión para el presente Campeonato de Parejas al ganar 14-22 a ... Artola e Imaz en su estreno en la competición, este lunes en el Beotibar de Tolosa ante 509 espectadores. Unai Laso, autor de once tantos de jugada, ha vuelto con fuerza tras la larga convalecencia de su operación de rodilla y el zaguero ataundarra ha sido un buen complemento.

