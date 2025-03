«He tomado vinagre para cortar los calambres, pero al final eran más fuertes»

Joseba Ezkurdia y Beñat Rezusta comparecieron visiblemente cansados, pero con las txapelas sobre sus cabezas. «Estamos jodidos pero contentos», dijo explícito el de Arbizu. «Estoy ... muerto, pero era el día y el momento de dejar todo en la cancha, de vaciarnos y ya habrá tiempo para darle la vuelta. Con la txapela siempre se ve todo de otra manera. Es todo mucho más fácil», aseguró.

«La final se ha endurecido y la tensión... Si la notas en la semifinal, en la final ni te cuento», apostilló el zaguero de Bergara.

El binomio de Aspe fue siempre por delante, algo que Ezkurdia juzgó como clave: «Se han acercado varias veces, pero no nos han pasado y eso te deja vivo. Se nos acercaban a dos tantos, pero hacíamos una tacadita y eso ha sido muy importante».

Rezusta vivió un momento difícil mediado el partido: «Ha habido unos saques que eran para llevar y se me han caído. He tenido un tramo de desconfianza, pero me he sentido a gusto durante el partido».

Aunque para momento delicado, el que se vivió cuando Ezkurdia, con calambres, cogió el canino a los vestuarios: «Tenía dudas de si podría aguantar, pero estaba claro que era el día para dejar todo en la cancha. Desde el tanto 12 he tenido amagos y algo de miedo. He tomado vinagre y otras cosas para cortar los calambres, pero al final eran más fuertes y he sufrido más porque además nos quedaba un tanto y había que aguantar como fuera».

Ambos pelotaris dedicaron la txapela a la familia, amigos y a las personas que trabajan en la sombra junto a ellos durante todo el año. Ezkurdia reconoció que «tenía ganas de volver a estar en una situación así y es difícil porque todos queremos estar arriba. Verme otra vez ahí es importante. Beñat me ha ayudado muchísimo y si estoy aquí es gracias a él», reconoció.

El de Arbizu, además, no lo está pasando bien por un problema familiar, de ahí que se le viera llorar en el podio: «No están siendo días ni meses fáciles y cuando acabas, aguantas, pero luego me he roto. Te acuerdas de muchas cosas porque repito que no están siendo momentos fáciles».

Rezusta, por su parte, valoró que «los años van pasando, van apareciendo jóvenes y cada vez es más complicado, pero tanto Joseba como yo estamos para jugar y me hace ilusión ganarla por mí y por lograrla además con Joseba por todos esos años que llevamos uno cerca del otro sin llegar a jugar juntos».

También resaltó el bergararra la trayectoria regular que han mantenido en el Parejas: «El campeonato ha sido de trabajo, con muchos partidos duros. Igual no hemos roto los encuentros, pero hemos hecho pareja, no hemos sufrido bajones grandes y hemos llegado bien a la final. Hoy lo hemos podido redondear».