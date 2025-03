«Estoy disgustado porque lo hemos tenido supercerca»

B.P. Lunes, 31 de marzo 2025, 07:22 Comenta Compartir

Artola y Mariezkurrena se quedaron con la miel en los labios: «Ahora tengo una mala sensación, pero más que enfadado estoy disgustado porque creo que lo hemos tenido supercerca», dijo el de Berriozar, autocrítico. «Podía haber jugado bastante mejor. No digo que haya jugado mal, pero hay fallos que en una final se pagan y los hemos pagado. De todo se aprende».

Tampoco Artola se quedó atrás. «He hecho una segunda parte buena, pero eso no quita la primera. En ningún momento nos hemos sentido del todo sueltos y tenemos esa pena», añadió, valorando también que «seguir ahí cuando las sensaciones no son tan buenas tiene su mérito. Lo hemos puesto todo en la cancha».

El de Alegia elogió a sus rivales: «Ellos han jugado muy bien. Son una pareja que hace fallar. A veces te quedas con la sensación de que cometes fallos, pero es su mérito. Son muy duros».

Como los campeones, Artola y Mariezkurrena también terminaron agotados: «Yo me encontraba muy bien físicamente, pero en el momento en que Joseba se ha metido al vestuario, ha habido un parón de un par de minutos que a mí personalmente me ha venido fatal», dijo el de Berriozar. «A partir de ese tanto, se me han subido las bolas. Pero creo que a Beñat también, aunque no le cambia la cara. Se le ha notado más justo».

Y Artola, sin ánimo de criticar, lanzó una reflexión sobre la entrada de Ezkurdia a vestuarios: «Cuando entras al vestuario, al contrario también le influye y entonces surge un debate. ¿Los calambres qué son? ¿Lesión o cansancio? ¿Se puede entrar o no? Ahí lo dejo».

