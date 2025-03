«La primera txapela es especial y la tercera ha costado mucho esfuerzo»

Beñat Rezusta vive con alegría contenida el día después de la consecución de su tercer título en el Campeonato de Parejas. Su compañero, Joseba Ezkurdia, ... de luto por el fallecimiento de su padre, no pudo estar a su lado este lunes en Bergara. El zurdo de Bergara sabe que este éxito es cosa de dos.

– Iguala con Joxean Tolosa como guipuzcoano con más txapelas en el Campeonato de Parejas. Tres cada uno.

– Es un bonito dato. Habrá varios navarros con más... Lo que me falta es una txapela manomanista como la de Joxean Tolosa. No esperaba ganar tres cuando empecé en la pelota.

– El zaguero amezketarra ganó la tercera en 1989.

– Nací en 1993. He conocido campeones guipuzcoanos, pero los títulos de Tolosa quedan muy lejos para mí.

– ¿Soñaba con esta txapela?

– Si has ganado la primera, señal de que al menos eres capaz. Cuando te ves bien, te sientes capaz de estar metido en esa pelea. Este año hemos ido paso a paso. Empezamos la liga con victorias y nos colocamos entre los primeros de la clasificación. Luego te planteas meterte entre los dos de cabeza. Más adelante llega la liguilla de semifinales...

– ¿La tercera es distinta de las dos anteriores?

– La primera es especial y la tercera ha costado mucho esfuerzo. He mantenido las mismas rutinas, pero he trabajado un montón para lograr la tercera. Después de unos años con resultados no tan buenos, la valoras. Cuando llegué a cuatro finales seguidas entre 2016 y 2019 tampoco pensaba que iba a ser siempre así. En todo momento he sido consciente de la dificultad que supone tanto estar en la pelea por los títulos como ganarlos.

– ¿Llega uno a perder la esperanza?

– Esas épocas en las que no te sientes tan bien, ronda por tu cabeza la idea de que quizá no vuelva ese punto de juego que has tenido antes. Soy consciente de que ganar la txapela requiere que coincidan varias circunstancias. Además, los rivales siempre me parecen potentes. El día de la presentación repasaba los nombres de las parejas y todos los partidos me parecían complicados los mirara por donde los mirara.

– Bergara ha dado otros dos campeones en esta competición: Jose Mari Zezeaga y Jokin Etxaniz.

– Les vi jugar cuando era niño, pero se te olvidan las cosas. Son más cercanos a mí que Tolosa. Con Jokin Etxaniz además he entablado una relación estrecha. Le tengo de maestro en Aspe. Hemos metido muchas horas juntos. Jokin tiene mucho que ver en el nivel de confianza y de juego que he adquirido.

– Tuvo apoyo en el Arena.

– Me reuní con los amigos en el exterior del frontón al acabar la final. Había de todo. Algunos fueron en autobús y otros, en coche. Hubo quienes se quedaron a cenar en Arbizu y quienes regresaron a Bergara.

– ¿Coincidió con Reyes Azkoitia, su preparadora en el club de Bergara?

– Llegué en automóvil al frontón y ella estaba dando una vuelta al edificio junto a las dos hijas y el hijo. Nos saludamos. Después de terminar la final, sacamos una foto juntos fuera del Arena.

– ¿Cómo fue la celebración?

– Las cuadrillas y la gente de nuestro entorno nos reunimos en Arbizu. Como empezamos tarde a cenar, se alargó un poco. Dimos una vuelta por las calles antes de retirarnos a dormir.

– ¿Qué cenaron?

– Crema de espárragos, una pequeña ensalada, carrilleras y de postre tarta de queso. Comimos bien y estuvimos a gusto. Nos acogieron bien en Arbizu.

– La mayoría de sus celebraciones tras las finales han sido junto a los compañeros de pareja.

– Lo hice con Danel Elezkano y con Iker Irribarria. A veces no es fácil por las distancias y por los planes de cada uno, pero soy partidario de hacerlo así. No solo por nosotros, por los pelotaris. Los seguidores también coinciden a lo largo del Campeonato, entablan relación y entiendo que esa unión es bonita.

– ¿Han aparecido las agujetas?

– Noto cierto cansancio. Entre la tensión del partido y las celebraciones, no descansas igual. Tampoco he dormido bien del todo. Es momento de tomármelo con tranquilidad. Hay tiempo para reposar y recuperarse.

– ¿Dónde durmió la txapela el domingo?

– En el maletero del coche. El domingo nos quedamos a dormir en Arbizu y ayer, lunes, regresamos a Bergara. Ahora tengo tiempo para encontrarle sitio. Guardo las dos anteriores bajo una vitrina. Habrá que hacerle un hueco a la tercera.

– ¿Qué pasó por su cabeza cuando Mariezkurrena II falló la última pelota y el 22 subió al casillero colorado?

– Anduvimos apurados. Con el 21-17 parecía que la victoria estaba en nuestra mano. Incluso tuvimos la oportunidad de acabar el tanto. No lo conseguimos. Cuando se le cayó al suelo la pelota con la derecha a Mariezkurrena, sentí una gran alegría y emociones. Primero con el propio Joseba. Ya dentro del vestuario con Jokin Etxaniz y con la gente de mi entorno.

– El tramo final fue angustioso para los cuatro.

– Aumentó el número de malos pelotazos. Joseba entró al vestuario por los problemas en las piernas. Yo mismo notaba dificultades a la hora de gozar. Mariezkurrena no le tiraba el golpe de derecha como hasta entonces. En esas condiciones no es fácil acabar el tanto y piensas en el fallo del contrario. Artola arriesgó y acertó. Estaba peligroso.

– Iñaki Artola dice que no es fácil adivinar cómo está usted en esos momentos complicados.

– Dar esa imagen puede ayudar a engañar a los contrarios... En realidad, nos cansamos todos y no hay nadie que se libre de los nervios.

– Aunque insistía en que estaban ya satisfechos al margen de ganar o perder la final, la victoria es el broche.

– Quieras o no, cambia el asunto. Redondear el Campeonato cuenta.

– ¿Ha tenido dudas a lo largo del Campeonato?

– En algún partido sí. En otros menos. Ha habido tramos de encuentros en los que hemos fallado más de lo habitual, pero hemos sabido darle la vuelta. Que las manos respondan y los resultados acompañen da tranquilidad. En la final atravesé un momento de cierta incertidumbre.

– Tres errores consecutivos, incluidos dos saques sin devolver.

– Además en poco tiempo, no después de pelotear un rato largo. Habíamos cogido ventaja en el marcador y se nos echaron encima de nuevo. Cuando se te caen al suelo dos restos, no vas igual al tercero. Sigue en tu cabeza.

– Confianza parece la palabra mágica. No la venden en tiendas ni en supermercados.

– La confianza se pierde con facilidad y cuesta recuperarla. Es una suma de muchas cosas. Los buenos resultados ayudan. La victoria, aunque juegues un poco peor, aporta tranquilidad. Adquirir posturas con las que te sientas mejor y no estar pensando en que golpeo la pelota de esta manera o de la otra. Hay que meter horas en los entrenamientos.

– ¿La mano izquierda le dio lata en su día?

– Todos tenemos épocas en las que al no sentirte bien cambias la colocación de los tacos a menudo. He atravesado rachas en las que no me encontraba cómodo. Unos días piensas que has puesto demasiado y otros, en cambio, notas que la pelota te ha entrado mal en la mano. En este Campeonato de Parejas no he acabado igual de manos todos los días, pero no he variado la colocación de los tacos. Eso ayuda.